СМИ: появились кадры с площадки новой «Матрицы»

В сети опубликовано видео, которое, как полагают зарубежные СМИ, было сделано на съемках четвертой части «Матрицы». На кадрах видны два актера или каскадера, они репетируют прыжок с небоскреба. При этом один из них похож на Нео, героя оригинальной трилогии Лилли и Ланы Вачовски, которого играл Киану Ривз.