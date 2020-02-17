СМИ: появились кадры с площадки новой «Матрицы»

В сети опубликовано видео, которое, как полагают зарубежные СМИ, было сделано на съемках четвертой части «Матрицы». На кадрах видны два актера или каскадера, они репетируют прыжок с небоскреба. При этом один из них похож на Нео, героя оригинальной трилогии Лилли и Ланы Вачовски, которого играл Киану Ривз.
Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Летом 2019 года стало известно о съемках четвертого фильма франшизы. О сюжете новой ленты ничего не сообщается, однако известно, что в съемках задействованы звезды оригинальных картин — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а также Нил Патрик Харрис. Режиссурой занимается Лана Вачовски. Ранее папарацци смогли сделать несколько фото актеров на съемочной площадке ленты.
Что касается Хьюго Уивинга, который исполнял в «Матрице» роль агента Смита, то он не присоединился к касту нового фильма.
Премьера запланирована на 21 марта 2021 года.