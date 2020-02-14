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14 февраля 2020, Lenta.Ruновость

Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины

Герой поборется за сердце стоматолога Антона Криворотова

В новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ будет участвовать мужчина в образе женщины. Как сообщает телеканал «360», вместе с 24 девушками за сердце стоматолога Антона Криворотова будет бороться уроженец Уфы по имени Заки Мусин.

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Отмечается, что 27-летний мужчина пишет о себе в соцсетях, используя женский род и, по его собственным словам, выглядит лучше некоторых женщин. При этом он не делал хирургическую коррекцию пола и не планирует подобной операции в будущем. Мусин признался, что состоял в отношениях как с женщинами, так и с другими мужчинами, однако выступает против однополых браков:

Я осознаю, что родился мальчиком, и, сколько бы операций ни делать, я не стану полноценной девочкой.

Ранее сообщалось, что участницами нового сезона «Холостяка» станут бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и экс-супруга топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко. Также говорилось об участии в шоу звезды телесериала «Физрук» Полины Гренц. О том, что новым холостяком станет стоматолог Антон Криворотов, стало известно в октябре 2019 года. Авторы шоу впервые за много лет решили найти пару немедийному человеку.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Ранее любовь в шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

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