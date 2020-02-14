Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины

В новом сезоне шоу « Холостяк » на телеканале ТНТ будет участвовать мужчина в образе женщины. Как сообщает телеканал «360», вместе с 24 девушками за сердце стоматолога Антона Криворотова будет бороться уроженец Уфы по имени Заки Мусин.

Отмечается, что 27-летний мужчина пишет о себе в соцсетях, используя женский род и, по его собственным словам, выглядит лучше некоторых женщин. При этом он не делал хирургическую коррекцию пола и не планирует подобной операции в будущем. Мусин признался, что состоял в отношениях как с женщинами, так и с другими мужчинами, однако выступает против однополых браков: