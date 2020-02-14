Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде

18-летняя американская певица Билли Айлиш презентовала заглавную песню из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Четырехминутную композицию, которая вошла в саундтрек 25-го фильма шпионской кинофраншизы, певица разместила на своем канале в сети.