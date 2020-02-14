Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде

18-летняя американская певица Билли Айлиш презентовала заглавную песню из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Четырехминутную композицию, которая вошла в саундтрек 25-го фильма шпионской кинофраншизы, певица разместила на своем канале в сети.
Айлиш стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории бондианы. Саундтрек обладательница «Грэмми» написала вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом.
«Не время умирать» — последний фильм, в котором Джеймса Бонда сыграет Дэниэл Крэйг. Главного злодея в картине воплотит Рами Малек, заработавший в 2019 году премию «Оскар» за роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Режиссером ленты выступил сценарист сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага. Он занял место Дэнни Бойла, который принял решение покинуть проект из-за творческих разногласий с продюсерами.
Первая лента бондианы, «Доктор Ноу», вышла в 1962 году, Джеймса Бонда играл Шон Коннери. Позже агента 007 также играли Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.
«Не время умирать» выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.