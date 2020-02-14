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14 февраля 2020, Известияновость

Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде

«Не время умирать» выйдет на экраны в апреле 2020 года

18-летняя американская певица Билли Айлиш презентовала заглавную песню из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Четырехминутную композицию, которая вошла в саундтрек 25-го фильма шпионской кинофраншизы, певица разместила на своем канале в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Айлиш стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории бондианы. Саундтрек обладательница «Грэмми» написала вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом.

«Не время умирать» — последний фильм, в котором Джеймса Бонда сыграет Дэниэл Крэйг. Главного злодея в картине воплотит Рами Малек, заработавший в 2019 году премию «Оскар» за роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Режиссером ленты выступил сценарист сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага. Он занял место Дэнни Бойла, который принял решение покинуть проект из-за творческих разногласий с продюсерами.

Первая лента бондианы, «Доктор Ноу», вышла в 1962 году, Джеймса Бонда играл Шон Коннери. Позже агента 007 также играли Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.

«Не время умирать» выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.

Самые ожидаемые фильмы 2020 года
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