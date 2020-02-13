У фильма «Аладдин» появится сиквел

Кадр из фильма «Аладдин»

По данным инсайдеров, сюжет будет оригинальным и не повторит события, о которых рассказывали полнометражные мультфильмы «Аладдин и король разбойников» и «Возвращение Джафара», продолжившие историю оригинального диснеевского «Аладдина».

Именно после утверждения сценария, которым занимаются Джон Гэйтинс («Могучие рейнджеры») и Андреа Берлофф («Башни-близнецы»), продюсеры планируют приступить к переговорам с потенциальными членами съемочной группы. Отмечается, что лента выйдет в широкий прокат в кино, а не на стриминговой платформе Disney +.

«Аладдин» Гая Ричи увидел свет в мае 2019 года и рассказал о молодом воре по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин.