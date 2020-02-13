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13 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

У фильма «Аладдин» появится сиквел

Вернутся ли к своим ролям Уилл Смит и Мена Массуд, пока неизвестно
Кадр из фильма «Аладдин»

После успеха перезапуска диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин» студия Disney начала работу над сиквелом картины, сообщает Variety. Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Гай Ричи и сыграют ли ключевые роли звезды первой ленты Мена Массуд, Уилл Смит и Наоми Скотт.

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По данным инсайдеров, сюжет будет оригинальным и не повторит события, о которых рассказывали полнометражные мультфильмы «Аладдин и король разбойников» и «Возвращение Джафара», продолжившие историю оригинального диснеевского «Аладдина».

Именно после утверждения сценария, которым занимаются Джон Гэйтинс («Могучие рейнджеры») и Андреа Берлофф («Башни-близнецы»), продюсеры планируют приступить к переговорам с потенциальными членами съемочной группы. Отмечается, что лента выйдет в широкий прокат в кино, а не на стриминговой платформе Disney +.

«Аладдин» Гая Ричи увидел свет в мае 2019 года и рассказал о молодом воре по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин.

Дата выхода продолжения ленты пока не разглашается.

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