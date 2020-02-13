У фильма «Аладдин» появится сиквел

После успеха перезапуска диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин» студия Disney начала работу над сиквелом картины, сообщает Variety. Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Гай Ричи и сыграют ли ключевые роли звезды первой ленты Мена Массуд, Уилл Смит и Наоми Скотт.
Именно после утверждения сценария, которым занимаются Джон Гэйтинс («Могучие рейнджеры») и Андреа Берлофф («Башни-близнецы»), продюсеры планируют приступить к переговорам с потенциальными членами съемочной группы. Отмечается, что лента выйдет в широкий прокат в кино, а не на стриминговой платформе Disney +.
«Аладдин» Гая Ричи увидел свет в мае 2019 года и рассказал о молодом воре по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин.
Дата выхода продолжения ленты пока не разглашается.