Звезды «Сабрины — маленькой ведьмы» воссоединились 17 лет спустя

Исполнительница главной роли в популярном сериале 90-х «Сабрина — маленькая ведьма» Мелисса Джоан Харт опубликовала в инстаграме фото, на котором позирует вместе с экс-коллегами по шоу. На снимке запечатлены Нэйт Рихерт, Элиза Донован, Дженна Ли Грин, Алими Баллард, Солейл Мун Фрай, Тревор Лиссауэр, Чина Шаверс, Кертис Андерсен и Тара Стронг.
Актрисы Кэролайн Ри и Бет Бродерик, исполнившие роли тетушек Сабрины, а также Ник Бакай, озвучивший кота Салема, в кадр не попали. Харт отметила в подписи к снимку, сделанному спустя 17 лет после окончания шоу:
100 членов нашей съемочной группы встретились, чтобы вспомнить о 90-х, о магии и о том, что случилось за последние 17 лет.
Отметим, в 2018 году часть актеров шоу воссоединилась ради запуска его ребута, получившего название «Леденящие душу приключения Сабрины». В новом сериале, снятом в жанре триллера, главную роль играет Кирнан Шипка.
«Сабрина — маленькая ведьма» стартовала на экранах в 1996 году. Комедия о школьнице, которая обладает магической силой, завершилась в 2003-м.