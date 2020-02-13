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13 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды «Сабрины — маленькой ведьмы» воссоединились 17 лет спустя

Сериал завершился в 2003 году
Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

Исполнительница главной роли в популярном сериале 90-х «Сабрина — маленькая ведьма» Мелисса Джоан Харт опубликовала в инстаграме фото, на котором позирует вместе с экс-коллегами по шоу. На снимке запечатлены Нэйт Рихерт, Элиза Донован, Дженна Ли Грин, Алими Баллард, Солейл Мун Фрай, Тревор Лиссауэр, Чина Шаверс, Кертис Андерсен и Тара Стронг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актрисы Кэролайн Ри и Бет Бродерик, исполнившие роли тетушек Сабрины, а также Ник Бакай, озвучивший кота Салема, в кадр не попали. Харт отметила в подписи к снимку, сделанному спустя 17 лет после окончания шоу:

100 членов нашей съемочной группы встретились, чтобы вспомнить о 90-х, о магии и о том, что случилось за последние 17 лет.
Мелисса Джоан Харт

Отметим, в 2018 году часть актеров шоу воссоединилась ради запуска его ребута, получившего название «Леденящие душу приключения Сабрины». В новом сериале, снятом в жанре триллера, главную роль играет Кирнан Шипка.

«Сабрина — маленькая ведьма» стартовала на экранах в 1996 году. Комедия о школьнице, которая обладает магической силой, завершилась в 2003-м.

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