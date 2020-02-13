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13 февраля 2020, ТАССновость

Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского

Клим Шипенко рассказал о грядущих проектах
Клим Шипенко | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сам Шипенко рассказал корреспонденту ТАСС.

Ранее режиссер заключил эксклюзивный контракт с группой Yellow Black and White на три года, в рамках которого будет снимать кино и сериалы только для данной компании. Постановщик рассказал о грядущих проектах: «В рамках сотрудничества планируются два полнометражных фильма, один сериал <...>. Один полный метр — комедия. Там я буду продюсером, снимать будем летом. Второй проект — это декабрь, сценарий уже написан — по последним дням жизни Есенина, жанр — исторический триллер».

И в планах — сериал по аудиокниге Дмитрия Глуховского «Пост». Восемь серий, первый сезон сейчас пишется.
Клим Шипенко

«Пост» — фантастическая аудиокнига Дмитрия Глуховского, которая вышла в 2019 году. Она рассказывает о том, как жители России выживают в городе-крепости после глобального катаклизма.

Ранее Клим Шипенко экранизировал другую книгу Глуховского: «Текст». Одноименный фильм рассказал о молодом человеке, который выходит на свободу после семи лет тюрьмы, куда он попал по ложному обвинению. Герой затем получает доступ к смартфону своего главного врага и использует свой шанс в буквально смысле стать им — используя текст на экране телефона. В ленте снялись Кристина Асмус, Александр Петров, Иван Янковский. Фильм широко обсуждался в сети из-за большого количества откровенных сцен.

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