Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сам Шипенко рассказал корреспонденту ТАСС.

Ранее режиссер заключил эксклюзивный контракт с группой Yellow Black and White на три года, в рамках которого будет снимать кино и сериалы только для данной компании. Постановщик рассказал о грядущих проектах: «В рамках сотрудничества планируются два полнометражных фильма, один сериал <...>. Один полный метр — комедия. Там я буду продюсером, снимать будем летом. Второй проект — это декабрь, сценарий уже написан — по последним дням жизни Есенина, жанр — исторический триллер».

И в планах — сериал по аудиокниге Дмитрия Глуховского «Пост». Восемь серий, первый сезон сейчас пишется. Клим Шипенко

«Пост» — фантастическая аудиокнига Дмитрия Глуховского, которая вышла в 2019 году. Она рассказывает о том, как жители России выживают в городе-крепости после глобального катаклизма.