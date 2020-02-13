Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
25 фильмов
Самые необычные «оскаровские» фильмы последних лет
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»
30 фильмов
Будьте здоровы: 30 тревожных фильмов про вирусы и эпидемии
15 фильмов
Харли Квинн и джентльмены: 15 главных фильмов февраля
13 фильмов
Ограбления и аллигаторы: 13 драйвовых боевиков последних лет

Дом

Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Как живет самый большой город за полярным кругом?
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
13 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Козловский уверяет, что его фильм — не плагиат шоу «Чернобыль»

Российский актер и режиссер работает над фильмом «Чернобыль. Бездна»
Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний актер и режиссер Данила Козловский представил тизер-трейлер своего нового фильма «Чернобыль. Бездна» об аварии на ЧАЭС. В инстаграме постановщик, продюсер и исполнитель главной роли в картине попросил не считать его киноработу «русским ответом» нашумевшему британо-американскому мини-сериалу HBO «Чернобыль», выпущенному на экраны в мае 2019 года, и не сравнивать эти два проекта.

По словам Козловского, сериал вышел 5 мая прошлого года, а съемки его ленты стартовали 18 мая. Он обратил внимание, что 13 дней — очень маленький срок для кинопроизводства:

То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написание сценария, поиск финансирования, утверждение локаций, согласование съемок, поиск и утверждение артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней.
Данила Козловский

Режиссер объяснил, что на подготовку подобной полнометражной ленты уходит как минимум два года. Работа над его фильмом заняла несколько лет.

Новость
Акиньшина показала первое фото со съемок фильма Козловского

Козловский подчеркнул: он считает важным то, что о Чернобыле создаются разные кино- и телепроекты, и не видит в этом плагиата:

Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах, странно тогда их будет называть плагиатом.

Фильм «Чернобыль. Бездна» концентрируется на историях нескольких героев, имеющих прямое отношение к ликвидации аварии 26 апреля 1986 года. Съемки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios в Будапеште и в Хорватии и закончились в августе 2019 года.

Помимо Козловского, в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич («Мельник»), Равшана Куркова и Артур Бесчастный («Довлатов»).

Выход фильма на экраны запланирован на 8 октября 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Данила Козловский
Чернобыль. Бездна
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Чернобыль
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Критики одобрили игру Козловского в «Викингах»
Ходченкова, Петров, Козловский на вручении премии в Лондоне
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
От Козловского до Мориарти: звезды и блокбастеры на Comic Con Russia
Триумф «Игры престолов», слезы, овации: как прошла «Эмми 2019»
Вилкова с косой, Шон Бин — живой: киноновости недели
Данила Козловский стал режиссером фильма про вампиров
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Названы самые популярные российские фильмы XXI века
Якутский «Оскар» и Козловский в Чернобыле: киноновости недели
Сценарист «Чернобыля» захотел утешить создателей сериала НТВ
Козловский закончил фильм с Акиньшиной о Чернобыле: новые кадры
СМИ: создатели «Игры престолов» ушли из HBO ради Netflix
Названы лучшие сериалы сезона
Акиньшина с Козловским, Виторган с Нинидзе на премьере в Москве
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Жуткие котики и робот-Крид: киноновости недели
Популярный американский сериал 2000-х перезапустят
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на «Эмми»
Объявлены номинанты на премию «Эмми 2019»: список
Названа причина интереса Голливуда к российской истории
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Козловский не боится, что его фильм сравнят с «Чернобылем»
«Первый канал» покажет, «как было на самом деле» в Чернобыле
Cценарист «Чернобыля» удивлен реакцией России и Украины на шоу
Фантомы и чертово колесо: киноляпы и мифы из фильмов о Чернобыле
В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп
Джон Сноу в рехабе и толстый Тор: киноновости недели
Акиньшина показала первое фото со съемок фильма Козловского
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Козловский снимает Куркову и Акиньшину в новом фильме
Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон
Эмилия Кларк объяснила разозливший фанатов поступок Дейенерис
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Звезды посетили кинофестиваль Де Ниро в Нью-Йорке
Козловский показал фото со съемок с полуобнаженной девушкой
Трампу запретили использовать фразы из «Игры престолов»
Дети Джексона начали расследование против героев фильма о певце
Для погибших героев «Игры престолов» создали настоящее кладбище
Козловский снимет фильм про Чернобыль с собой в главной роли
Назван самый богатый российский актер
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер
Джуд Лоу вернулся к образу Папы: первое фото
«Золушка» с Басковым, Козловский в Лондоне: киноновости недели
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне
Новости
Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Названа лучшая мелодрама 21-го века
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Хоакин Феникс не смотрел фильм с Хитом Леджером в роли Джокера
Российская певица рассказала о выступлении на «Оскаре»
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Названы победители премии «Оскар 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото
Мэттью Перри завел инстаграм
Снигирь рассказала о непростых съемках в «Новом Папе»
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»
СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену
Бочкарева, Бледанс, Борисова на премьере «Джентльменов»
Памяти Кирка Дугласа: лучшие роли легендарного актера
Зайка, Храмова, Глинников представили новый сезон «Фитнеса»
В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар»
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Дети
«Дружба крепкая не сломается»: 50 вдохновляющих фотографий Эти снимки доказывают, что нет ничего важнее друзей, причем в любом возрасте
Леди
Алферова, Меньшова и Гребенщикова на выставке в Москве Звезды оценили проект «Юрий Анненков. Революция за дверью».
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь