Козловский уверяет, что его фильм — не плагиат шоу «Чернобыль»

34-летний актер и режиссер Данила Козловский представил тизер-трейлер своего нового фильма «Чернобыль. Бездна» об аварии на ЧАЭС. В инстаграме постановщик, продюсер и исполнитель главной роли в картине попросил не считать его киноработу «русским ответом» нашумевшему британо-американскому мини-сериалу HBO «Чернобыль», выпущенному на экраны в мае 2019 года, и не сравнивать эти два проекта.
По словам Козловского, сериал вышел 5 мая прошлого года, а съемки его ленты стартовали 18 мая. Он обратил внимание, что 13 дней — очень маленький срок для кинопроизводства:
То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написание сценария, поиск финансирования, утверждение локаций, согласование съемок, поиск и утверждение артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней.
Режиссер объяснил, что на подготовку подобной полнометражной ленты уходит как минимум два года. Работа над его фильмом заняла несколько лет.
Козловский подчеркнул: он считает важным то, что о Чернобыле создаются разные кино- и телепроекты, и не видит в этом плагиата:
Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах, странно тогда их будет называть плагиатом.
Фильм «Чернобыль. Бездна» концентрируется на историях нескольких героев, имеющих прямое отношение к ликвидации аварии 26 апреля 1986 года. Съемки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios в Будапеште и в Хорватии и закончились в августе 2019 года.
Помимо Козловского, в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич («Мельник»), Равшана Куркова и Артур Бесчастный («Довлатов»).
Выход фильма на экраны запланирован на 8 октября 2020 года.