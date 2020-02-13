Козловский уверяет, что его фильм — не плагиат шоу «Чернобыль»

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34-летний актер и режиссер Данила Козловский представил тизер-трейлер своего нового фильма «Чернобыль. Бездна» об аварии на ЧАЭС. В инстаграме постановщик, продюсер и исполнитель главной роли в картине попросил не считать его киноработу «русским ответом» нашумевшему британо-американскому мини-сериалу HBO «Чернобыль», выпущенному на экраны в мае 2019 года, и не сравнивать эти два проекта.

По словам Козловского, сериал вышел 5 мая прошлого года, а съемки его ленты стартовали 18 мая. Он обратил внимание, что 13 дней — очень маленький срок для кинопроизводства:

То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написание сценария, поиск финансирования, утверждение локаций, согласование съемок, поиск и утверждение артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней. Данила Козловский

Режиссер объяснил, что на подготовку подобной полнометражной ленты уходит как минимум два года. Работа над его фильмом заняла несколько лет.

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Козловский подчеркнул: он считает важным то, что о Чернобыле создаются разные кино- и телепроекты, и не видит в этом плагиата:

Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные фильмы в разных жанрах, странно тогда их будет называть плагиатом.

Фильм «Чернобыль. Бездна» концентрируется на историях нескольких героев, имеющих прямое отношение к ликвидации аварии 26 апреля 1986 года. Съемки картины проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios в Будапеште и в Хорватии и закончились в августе 2019 года.