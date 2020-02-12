Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу

В эфире «Первого канала» стартовало новое телешоу Ксении Собчак «Док-Ток». Пост ведущего звезда делит с Александром Гордоном, который будет сменять ее в части выпусков. Зрители бурно отреагировали на новую передачу и, обсуждая ее в сети, отметили, что программа вторична.
В первом выпуске «Док-Тока» речь шла о резонансном деле сестер Хачатурян, убивших отца за насилие. В студии шоу не только обсуждали произошедшее, но и продемонстрировали видеореконструкцию событий. «Это "Пусть говорят" вперемешку с "Мужское/женское". Ничего нового, в общем», «Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу. А в Ксении все больше разочаровываюсь как в журналисте и, тем более, как в ведущей», «Это даже хуже шоу с Шепелевым», — отмечают пользователи соцсетей.
Собчак прокомментировала негативные отзывы аудитории, ее цитирует портал URA.ru:
Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор.
В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Каждая история будет «переживаться» заново и рассматриваться с разных сторон. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут сменять друг друга в разных выпусках.