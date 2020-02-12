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12 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу

Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
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Съемки шоу «Док-Ток»

В эфире «Первого канала» стартовало новое телешоу Ксении Собчак «Док-Ток». Пост ведущего звезда делит с Александром Гордоном, который будет сменять ее в части выпусков. Зрители бурно отреагировали на новую передачу и, обсуждая ее в сети, отметили, что программа вторична.

В первом выпуске «Док-Тока» речь шла о резонансном деле сестер Хачатурян, убивших отца за насилие. В студии шоу не только обсуждали произошедшее, но и продемонстрировали видеореконструкцию событий. «Это "Пусть говорят" вперемешку с "Мужское/женское". Ничего нового, в общем», «Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу. А в Ксении все больше разочаровываюсь как в журналисте и, тем более, как в ведущей», «Это даже хуже шоу с Шепелевым», — отмечают пользователи соцсетей.

Собчак прокомментировала негативные отзывы аудитории, ее цитирует портал URA.ru:

Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор.
Ксения Собчак

В центре внимания передачи — громкие события, вызвавшие общественный резонанс. Каждая история будет «переживаться» заново и рассматриваться с разных сторон. Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут сменять друг друга в разных выпусках.

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