Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу

В эфире «Первого канала» стартовало новое телешоу Ксении Собчак « Док-Ток ». Пост ведущего звезда делит с Александром Гордоном , который будет сменять ее в части выпусков . Зрители бурно отреагировали на новую передачу и, обсуждая ее в сети, отметили, что программа вторична.

В первом выпуске «Док-Тока» речь шла о резонансном деле сестер Хачатурян, убивших отца за насилие. В студии шоу не только обсуждали произошедшее, но и продемонстрировали видеореконструкцию событий. «Это "Пусть говорят" вперемешку с "Мужское/женское". Ничего нового, в общем», «Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу. А в Ксении все больше разочаровываюсь как в журналисте и, тем более, как в ведущей», «Это даже хуже шоу с Шепелевым», — отмечают пользователи соцсетей.