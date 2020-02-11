Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день

В этом сериале очень много красивых людей в обтягивающей спортивной одежде. Я должна с ними выступать на равных, должна соответствовать и быть не хуже тех прекрасных героинь, которые демонстрируют тут свои подтянутые фигуры. Я очень готовилась, занималась спортом по три раза в день.