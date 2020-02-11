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11 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день

Актриса появится в новых эпизодах сериала «Фитнес»
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

50-летняя Эвелина Бледанс рассказала, как готовилась к съемкам в новом сезоне популярного сериала «Фитнес» канала «Супер». По словам актрисы, которая сыграет капризную подругу хозяйки фитнес-центра (Светлана Камынина), ради роли ей пришлось тренироваться по несколько раз в день:

В этом сериале очень много красивых людей в обтягивающей спортивной одежде. Я должна с ними выступать на равных, должна соответствовать и быть не хуже тех прекрасных героинь, которые демонстрируют тут свои подтянутые фигуры. Я очень готовилась, занималась спортом по три раза в день.
Эвелина Бледанс
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Бледанс отметила, что ей удавалось отлично соблюдать спортивный режим во время отпуска в Турции, но после возвращения с курорта ее спортивные результаты оказались под угрозой. «Когда вернулась из отпуска, начались бессонные гастроли с неконтролируемой едой. И я опасалась, что все мои труды разобьются о них», — призналась звезда.

Первый сезон сериала «Фитнес» вышел в 2018 году. Сюжет строится вокруг работников фитнес-клуба и их постоянных клиентов. Режиссерами сериала выступают Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»). В шоу снимаются Борис Дергачев, Софья Зайка, Роман Курцын, Татьяна Храмова и Илья Глинников.

Показ третьего сезона стартовал 10 февраля на телеканале «Супер».

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