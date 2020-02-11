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11 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»

Шоу по оскароносному фильму находится на ранней стадии разработки
Марк Руффало | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Мстителей» и «Тора», 52-летний Марк Руффало, рассматривается на одну из ролей в сериале по мотивам южнокорейской драмы «Паразиты» режиссера и сценариста Пона Джун-хо. Сам триллер взял четыре «Оскара» на 92-й церемонии вручения премии. О возможном участии актера в новом телепроекте HBO сообщил Collider.

По данным инсайдера, Джун-хо обратился к Руффало с предложением принять участие в сериале, и обе стороны заинтересованы в сделке, однако официальные переговоры еще не начались. В свою очередь, в комментарии порталу представители HBO заявили:

Мини-сериал HBO по «Паразитам» находится на ранней стадии разработки. Говорить о каких-либо конкретных персонажах или актерах, которые войдут в каст, пока рано.

Источники портала также сообщают, что сценарий к сериалу еще не готов, а кастинг официально не стартовал. Проект вряд ли запустится в производство до 2021 года, так как режиссер и продюсер Адам МакКей, с которым объединился Джун-хо для создания телешоу, пока занят другой работой.

Кадр из фильма «Паразиты»

Сообщается, что активная работа над сериалом, вдохновленным «Паразитами», начнется в марте. Мини-шоу, предположительно, будет состоять из пяти или шести эпизодов и станет своего рода «расширенной версией» южнокорейского триллера. Пон Джун-хо отмечал:

Когда я начал писать сценарий фильма, у меня было много идей. Я не мог включить все, что придумал, в двухчасовую ленту. <...> По сути, моя цель с мини-сериалом — снять полноценный шестичасовой фильм.
Пон Джун-хо

Оригинальная картина, напомним, рассказывает о бедной и хитрой семье, обманом получившей работу в доме состоятельного работодателя. Триллер получил не только «Оскар», но также главную награду Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус».

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