Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»

Киркоров побывал на церемонии вручения почетной кинонаграды в Лос-Анджелесе вместе с моделью Алисой Лобановой. Девушка в кадр не попала.

Брэд Питт сыграл в фильме «Однажды... в Голливуде» вместе с Леонардо ДиКаприо. Лента рассказала об актере одной роли и его дублере, которые пытаются остаться востребованными в кино.