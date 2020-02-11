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11 февраля 2020, Газета.Ruновость

Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»

Певец стал одним из гостей церемонии вручения почетной кинонаграды

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в сториз селфи с актером Брэдом Питтом, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

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Киркоров побывал на церемонии вручения почетной кинонаграды в Лос-Анджелесе вместе с моделью Алисой Лобановой. Девушка в кадр не попала.

Американская киноакадемия раздала «Оскары» 9 февраля 2020 года. Главным фильмом года признали южнокорейский триллер «Паразиты», лучшим актером стал Хоакин ФениксДжокер»), актрисой — Рене ЗеллвегерДжуди»). За женскую роль второго плана наградили Лору ДернБрачная история»). Полный список победителей «Оскара 2020» смотрите здесь.

Брэд Питт сыграл в фильме «Однажды... в Голливуде» вместе с Леонардо ДиКаприо. Лента рассказала об актере одной роли и его дублере, которые пытаются остаться востребованными в кино.

Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой на «Оскаре 2020»
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