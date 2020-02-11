Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера спортивной драмы Жоры Крыжовникова «Лед 2». Продолжение истории «Лед» о получившей травму фигуристке и хоккеисте, которые влюбляются друг в друга, представили актеры Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, а также один из продюсеров картины Федор Бондарчук.
Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова
Команду фильма поддержали супруга Бондарчука Паулина Андреева, возлюбленная Петрова Стася Милославская, которые вышли на красную дорожку вместе с артистами, и семья Михалковой — мать актрисы Татьяна Михалкова и брат звезды Артем Михалков.
Поздравить коллег и посмотреть ленту пришли Алла Пугачева, Светлана Лобода, Юлия Снигирь, Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская, Юлия Пересильд с дочерьми, Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Милош Бикович, Павел Деревянко, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова с сыном, Настасья Самбурская, Нателла Крапивина, Сергей Светлаков, Елена Летучая, Светлана Устинова, Екатерина Вилкова, Тина Канделаки, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова, Игорь Гуляев, Гарик Мартиросян и многие другие.
Досмотреть фильм звездным гостям не удалось. Во время показа в электрооборудовании кинотеатра произошло замыкание, из-за чего всех людей из здания эвакуировали.
«Лед 2» — продолжение спортивной драмы «Лед», которая вышла в прокат в феврале 2018 года. Вторая картина концентрируется на испытаниях, которые приходится преодолеть паре, мечтающей о ребенке.
Фильм выйдет в широкий прокат 14 февраля 2020 года.