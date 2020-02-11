Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»

Команду фильма поддержали супруга Бондарчука Паулина Андреева , возлюбленная Петрова Стася Милославская , которые вышли на красную дорожку вместе с артистами, и семья Михалковой — мать актрисы Татьяна Михалкова и брат звезды Артем Михалков .

Досмотреть фильм звездным гостям не удалось. Во время показа в электрооборудовании кинотеатра произошло замыкание, из-за чего всех людей из здания эвакуировали.