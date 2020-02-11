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11 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии

На афтепати в честь победителей кинопремии собрались знаменитые актеры, модели, режиссеры
50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

После церемонии вручения премии «Оскар 2020» журнал Vanity Fair устроил традиционную вечеринку в честь номинантов и лауреатов престижной кинонаграды. Гостями мероприятия стали обладатели статуэток Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Лора Дерн, Тайка Вайтити, Пон Джун-хо. На красной дорожке «отметились» и номинанты «Оскара 2020» — Шарлиз Терон, Антонио Бандерас, Скарлетт Йоханссон, Синтиа Эриво, Флоренс Пью.

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Вечеринку также посетила выступавшая на церемонии певица Билли Айлиш, звезды представленных на премии в главной номинации фильмов «Однажды... в Голливуде» и «Маленькие женщины» Маргарет Куэлли и Тимоти Шаламе.

Поддержать и поздравить главных звезд церемонии пришли Риз Уизерспун, Сальма Хайек, Галь Гадот, возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем, Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон, Джессика Альба, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Кайли Дженнер, Сандра О, Румер Уиллис и Деми Мур, Люси Бойнтон и Рами Малек, Элизабет Бэнкс, Джоан Коллинз, София Вергара и Джо Манганьелло, Мэрилин Мэнсон, Кристина Риччи и многие другие.

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась 9 февраля в Лос-Анджелесе в театре «Долби». Мероприятие прошло без ведущего

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