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10 февраля 2020, Газета.Ruновость

Хоакин Феникс не смотрел фильм с Хитом Леджером в роли Джокера

Лауреат «Оскара» объяснил разницу между своим героем и Джокером из фильма Нолана
Хоакин Феникс | Источник: Rex / Fotodom.ru

Получивший «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль актер Хоакин Феникс рассказал, что его персонаж в фильме «Джокер» отличается от Джокера, сыгранного Хитом Леджером.

После церемонии награждения Феникс признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь», где сыграл Леджер. Слова лауреата приводит «Российская газета»:

Честно говоря, я не смотрел его фильм, но понимаю, что мой персонаж кардинально отличался от сыгранного Хитом. Мы играли совершенно разные типы Джокера: он — без прошлого, а я с огромным багажом.
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс в фильме «Джокер» и Хит Леджер в фильме «Темный рыцарь»

Феникс также напомнил, что Леджер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. «Выходит, мы получили два Оскара, играя одного и того же персонажа. Есть чем гордиться», — заключил он.

В Голливуде прошла церемония вручения премии «Оскар 2020»
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