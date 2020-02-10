Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам

Для меня самое страшное всегда после съемок — расставаться. Я после каких-то таких проектов, которые в душу прорастают, долго прихожу в себя. Сейчас я опять начну плакать: у меня недавно закончились съемки в «Соборе», и для меня это было очень трудно — расстаться с людьми, с которыми провела полгода.