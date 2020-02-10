Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам

Светлана Иванова призналась в новом интервью, что ей бывает очень тяжело расставаться с коллегами по площадке, когда заканчиваются очередные съемки. Актриса, которая завершила работу над сериалом «Собор» об эпохе петровских реформ, рассказала порталу «Вокруг ТВ»:
Для меня самое страшное всегда после съемок — расставаться. Я после каких-то таких проектов, которые в душу прорастают, долго прихожу в себя. Сейчас я опять начну плакать: у меня недавно закончились съемки в «Соборе», и для меня это было очень трудно — расстаться с людьми, с которыми провела полгода.
Говоря о своих партнерах по сериалу «Собор», Иванова отметила Максима Аверина, сыгравшего Петра Первого. «Будто эта роль хранилась на полке и ждала, что Максим придет и сыграет ее», — подчеркнула актриса.
Действие сериала «Собор» развернется в Российской империи во времена великих реформ Петра Первого. По сюжету, молодой крепостной влюбляется в дочь своего барина, отрекается от веры и сбегает из деревни, чтобы изменить свою судьбу и доказать, что, несмотря на социальную иерархию, достоин девушки. Кроме Ивановой и Аверина, в шоу сыграли Александр Балуев, Юлия Снигирь, Ян Цапник, Александр Ильин-младший. Продюсеры сериала — Константин Эрнст и Джаник Файзиев, дата премьеры пока неизвестна.