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6 февраля 2020, Газета.RuновостьСъемки

Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки

Актер приступил к работе над продолжением культовой франшизы

Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой «Матрицы 4» на одной из улиц города. Ролики и фотографии, снятые очевидцами, опубликованы в твиттере.

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На выложенных в соцсети видеороликах можно увидеть не только Ривза, но и режиссера фильма Лану Вачовски.

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В грядущей картине также появятся Кэрри-Энн Мосс и Нил Патрик Харрис. Вачовски занимается не только постановкой четвертой части культовой франшизы — она также написала сценарий фильма, в этом ей помогли писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. 

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Вышли из «Матрицы»: что стало со звездами фильма 20 лет спустя

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, первый фильм серии вышел на экраны в 1999 году. Последующие два — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — появились на экранах в 2003-м.

Картины рассказывают о борьбе выживших в бою с разумными машинами людях после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей.

Режиссерами выступили братья Энди и Ларри Вачовски (на данный момент сменили пол и известны как сестры Лилли Вачовски и Лана Вачовски).

Премьера четвертой серии популярной кинофраншизы запланирована на май 2021 года.

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