Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»

Номинанты на премию «Оскар 2020» в актерских и режиссерских категориях получат необычный набор подарков, стоимость каждого составит $215 тыс., передает Forbes. А все 24 набора обойдутся в $5,2 млн.

В набор входят 12-дневное путешествие на шикарной яхте, проживание в отеле на маяке в Испании, годовой абонемент на услуги брачного агентства и система омолаживающих процедур.

Также в наборе можно будет найти довольно необычные подарки: например, медицинскую систему для сбора мочи, умный бюстгальтер, который определяет размер груди при помощи специальных датчиков, шоколадные конфеты с экстрактом конопли и позолоченную ручку-вейп.

Отмечается, что обычно готовится 25 подарочных наборов, однако в этом году номинантов в пяти ключевых категориях всего 24, поскольку Скарлетт Йоханссон заявлена сразу в двух — лучшая женская роль в «Брачной истории» и лучшая женская роль второго плана в «Кролике Джоджо». Она получит один подарочный набор.