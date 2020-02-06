СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену

Эмбер Херд в фильме «Аквамен»

Компания Warner Bros. рассматривает возможность замены Эмбер Херд в сиквеле «Аквамена». Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По словам источников, этот вопрос в кинокомпании «активно обсуждается прямо сейчас», несколько исполнительных директоров поставили его после того, как скандал, возникший после развода Херд и Джонни Деппа, перешел на новый уровень.

По мнению менеджеров, 33-летнюю Херд стоит заменить в роли Меры из-за растущего объема негативных статей про нее в прессе, а также из-за того, что часть ее бывших поклонников выступила против актрисы. В сети даже появилась петиция с требованием отстранить Эмбер от участия в «Аквамене 2». В ней указано:

Они не должны игнорировать страдания жертв Херд и не должны рекламировать домашнее насилие. Мужчины, как и женщины, — жертвы домашнего насилия, это нужно признать, и необходимо принять меры, чтобы не допустить прославления известного насильника в индустрии развлечений. Поступите правильно. Уберите Эмбер Херд из «Аквамена 2».

Ранее в сеть выложили аудиозапись, которая дала понять, что Херд применяла физическое насилие в отношении Деппа. До этого актриса обвиняла бывшего мужа в том, что это он применял насилие по отношению к ней, а инсайдеры сообщали, что менеджеры Warner Bros. ставили вопрос о замене Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические твари».