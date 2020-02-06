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6 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Зайка, Храмова, Глинников представили новый сезон «Фитнеса»

Звезды популярного сериала раскрыли подробности съемок новых эпизодов
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Звезды сериала «Фитнес», выходящего на канале «Супер» собрались на презентации третьего сезона популярного шоу. Мероприятие посетили Борис Дергачев, Софья Зайка, Роман Курцын, Татьяна Храмова, Светлана Камынина и Илья Глинников, для которого этот сезон стал первым в «Фитнесе».

Третий сезон проекта посвящен боксу: создатели обещают, что все спорные моменты герои будут решать на ринге. Роль тренера по боксу досталась новичку проекта — Илье Глинникову. 

Вливаться в команду проекта было интересно и одновременно трудно. <...> Самым сложным в этих съемках оказалось подружить физические действия с камерой и текстом, положить текст рядом с боем. И тут надо отдать должное девчонкам, Светлане и Соне, которые по-настоящему боксировали, я-то так, в стороне стоял.

Сцену драки между героинями Камыниной и Зайки, о которой рассказывает Глинников, снимали около восьми часов, и все это время актрисы дрались по-настоящему. Камынина призналась, что драться на ринге для нее было трудно и непривычно, добавив, что теперь будет «век извиняться» перед  своей партнершей. 

Новость
Звезда «Фитнеса» снималась на последних месяцах беременности

Любопытно, что звезда сериала Татьяна Храмова, работавшая на проекте на последних месяцах беременности, вышла на съемочную площадку спустя всего несколько недель после родов. С собой актриса брала новорожденного сына. Она отметила:

Петр был со мной на площадке по 12 часов каждый день. Для них с няней там обустроили целую комнату. Кажется, он все понимал — ни разу не кричал, когда шел мотор.

Первый сезон сериала «Фитнес» вышел в 2018 году. Сюжет строится вокруг работников фитнес-клуба и их постоянных клиентов. Режиссерами сериала стали Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»).

Первую серию нового сезона «Супер» покажет 10 февраля 2020 года в 21:00.

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