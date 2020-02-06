Зайка, Храмова, Глинников представили новый сезон «Фитнеса»

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Третий сезон проекта посвящен боксу: создатели обещают, что все спорные моменты герои будут решать на ринге. Роль тренера по боксу досталась новичку проекта — Илье Глинникову.

Вливаться в команду проекта было интересно и одновременно трудно. <...> Самым сложным в этих съемках оказалось подружить физические действия с камерой и текстом, положить текст рядом с боем. И тут надо отдать должное девчонкам, Светлане и Соне, которые по-настоящему боксировали, я-то так, в стороне стоял.

Сцену драки между героинями Камыниной и Зайки, о которой рассказывает Глинников, снимали около восьми часов, и все это время актрисы дрались по-настоящему. Камынина призналась, что драться на ринге для нее было трудно и непривычно, добавив, что теперь будет «век извиняться» перед своей партнершей.

Любопытно, что звезда сериала Татьяна Храмова, работавшая на проекте на последних месяцах беременности, вышла на съемочную площадку спустя всего несколько недель после родов. С собой актриса брала новорожденного сына. Она отметила:

Петр был со мной на площадке по 12 часов каждый день. Для них с няней там обустроили целую комнату. Кажется, он все понимал — ни разу не кричал, когда шел мотор.

Первый сезон сериала «Фитнес» вышел в 2018 году. Сюжет строится вокруг работников фитнес-клуба и их постоянных клиентов. Режиссерами сериала стали Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»).