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5 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Светлана Зейналова сменила имидж в шоу «Модный приговор»

Телеведущая стала героиней популярной программы о стиле
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Ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале», 42-летняя Светлана Зейналова, приняла участие в шоу «Модный приговор». Телезвезду в студию привели коллеги Роман Будников и Тимур Соловьев, которые попросили Александра Васильева, Эвелину Хромченко и Надежду Бабкину создать для Зейналовой более сексуальный и женственный образ.

На передаче «подсудимая» отстаивала свои яркие наряды, однако отмечала, что согласилась прийти в студию, потому что действительно хочет сменить имидж. Зейналова призналась, что рассталась с возлюбленным, маркетологом Дмитрием, и готова начать новую жизнь с нового гардероба.

Стилисты «Модного приговора» подобрали для Светланы элегантные и эффектные наряды, а также сделали ей ультракороткую прическу и сменили цвет волос на более темный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перемены понравились всем участникам шоу, включая Зейналову. После передачи ведущая поблагодарила Будникова и Соловьева за поддержку, а команду проекта за преображение. В инстаграме она написала:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
От старого и привычного отказываться сложно, шагать в новое страшно... Но я точно знаю, что это надо делать! И надо меняться! И только это движение вперед и есть жизнь!
Светлана Зейналова

Шоу «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. В случае победы команды стилистов участнику шоу достаются подобранные ими вещи.

В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, однако из-за плотного графика артистке нередко приходится покидать свой пост. Тогда ее место занимают приглашенные звезды.

Выпуск шоу со Светланой Зейналовой вышел в эфир «Первого канала» 3 февраля.

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