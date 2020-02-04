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4 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой»

Актриса участвует в новом сезоне перезапущенного шоу
Елена Проклова в шоу «Последний герой»

66-летняя Елена Проклова, которая стала участницей второго сезона шоу «Последний герой» на канале ТВ-3, в котором звезды соревнуются со зрителями, объяснила, почему согласилась сниматься в перезапуске проекта. В интервью порталу «7 Дней» актриса, уже проверявшая себя на прочность в «Последнем герое» в начале нулевых, рассказала:

С годами этот проект стал гораздо более масштабным, и я уверена, что столкнусь там с чем-то новым. Кроме того, мир стал более коммуникабельным, чем 20 лет назад. Возможно, потому, что стерлась разница в возрасте, и люди стали относиться друг к другу на равных.
Елена Проклова

Еще одной причиной стать участницей перезапуска Елена Проклова назвала симпатию к ведущей Яне Трояновой, которую похвалила за честность и прямолинейность. «Во время предыдущего сезона она никому не делала поблажки, не пыталась для всех быть обаятельной — была такой, какая есть на самом деле, не боялась высказывать свое мнение», — пояснила актриса.

Звезда подчеркнула, что участвовать в «Последнем герое» — шоу, в рамках которого герои выживают на тропическом острове, — непросто. Проклова отметила:

Оказалось, что для неподготовленных людей голод — серьезное испытание, которое затмевает все моральные устои. Вообще, жизнь на острове — это довольно серьезное физическое испытание. И все-таки в моральном плане приходится еще тяжелее.
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Артистка добавила, что женщинам, по ее мнению, в проекте в некотором смысле сложнее, потому что они «лишены привычной маскировки — макияжа, причесок, красивой одежды и прочего». Сама же Проклова, по собственному признанию, равнодушна к подобным вещам. 

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Я привыкла работать у себя в огороде на даче, а там уж не до прикрас. Другое дело, что зритель скажет: «Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!» Ну, ребята, какая есть.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. С 2001 по 2009 год на «Первом канале» уже шло это шоу, самым известным ведущим были Сергей Бодров-мл. Проект перезапустили на канале ТВ-3 в 2019 году. Участие в первом сезоне ребута приняли команды актеров и экстрасенсов. Победительницей стала Анфиса Черных.

В новых выпусках соревноваться со звездами на тропическом острове будут телезрители. Помимо Прокловой, участниками команды знаменитостей стали актрисы Наталья Бардо и Лукерья Ильяшенко, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, бывший участник передачи «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили, двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по бобслею и армрестлингу Алексей Воевода, блогер Давидыч (Эрик Китуашвили) и рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Премьера второго сезона шоу пройдет на телеканале ТВ-3 8 февраля в 19.00.

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