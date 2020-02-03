Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве

Сюжет ленты «Правда» строится вокруг эмоционального воссоединения дочери-сценариста, вернувшейся из США с семьей, и ее пожилой матери-актрисы, которая как раз получила новую роль в научно-фантастическом фильме. В картине снялись Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук и Людивин Санье.