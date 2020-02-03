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Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве

Показ фильма Хирокадзу Корээды «Правда» закрыл киносмотр Kinotavr. Special Edition

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла российская премьера фильма Хирокадзу Корээды «Правда». Картина стала фильмом закрытия нового международного кинофестиваля Kinotavr. Special Edition.

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Премьеру драмы посетили актрисы Екатерина Шпица, Сабина Ахмедова, Дарья Повереннова, президент «Кинотавра» Александр Роднянский, Ирина Хакамада и другие.

Сюжет ленты «Правда» строится вокруг эмоционального воссоединения дочери-сценариста, вернувшейся из США с семьей, и ее пожилой матери-актрисы, которая как раз получила новую роль в научно-фантастическом фильме. В картине снялись Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук и Людивин Санье.

Впервые драма Корээды была представлена на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат в России фильм выходит 6 февраля.

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