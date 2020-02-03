Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла российская премьера фильма Хирокадзу Корээды «Правда». Картина стала фильмом закрытия нового международного кинофестиваля Kinotavr. Special Edition.
Премьеру драмы посетили актрисы Екатерина Шпица, Сабина Ахмедова, Дарья Повереннова, президент «Кинотавра» Александр Роднянский, Ирина Хакамада и другие.
Сюжет ленты «Правда» строится вокруг эмоционального воссоединения дочери-сценариста, вернувшейся из США с семьей, и ее пожилой матери-актрисы, которая как раз получила новую роль в научно-фантастическом фильме. В картине снялись Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук и Людивин Санье.
Впервые драма Корээды была представлена на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат в России фильм выходит 6 февраля.