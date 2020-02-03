Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

Издание Super опубликовало шорт-лист исполнителей, которые, по данным инсайдеров, могут представить Россию на «Евровидении 2020». В список вошли певица Zivert (Юлия Зиверт), которой приписывают протекцию Филиппа Киркорова, группа Ильи Прусикина Little Big, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина и звезда вокальных шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Панайотов.
Предположение о том, что Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе в 2020 году, накануне выдвинул композитор Игорь Крутой. Он считает, что «процентов на девяносто» участником от страны станет именно этот артист.
65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование продлится с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Отметим, что представитель России выигрывал «Евровидение» лишь однажды: в 2008 году с песней Believe первое место в конкурсе занял Дима Билан.