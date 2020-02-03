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3 февраля 2020, Газета.Ruновость

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В распоряжение журналистов попал шорт-лист с именами артистов, которые могут поехать на международный песенный конкурс
Александр Панайотов | Источник: Legion-Media.ru

Издание Super опубликовало шорт-лист исполнителей, которые, по данным инсайдеров, могут представить Россию на «Евровидении 2020». В список вошли певица Zivert (Юлия Зиверт), которой приписывают протекцию Филиппа Киркорова, группа Ильи Прусикина Little Big, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина и звезда вокальных шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Панайотов.

Предположение о том, что Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе в 2020 году, накануне выдвинул композитор Игорь Крутой. Он считает, что «процентов на девяносто» участником от страны станет именно этот артист.

Ожидается, что имя конкурсанта от России точно станет известно до конца февраля.

65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование продлится с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Отметим, что представитель России выигрывал «Евровидение» лишь однажды: в 2008 году с песней Believe первое место в конкурсе занял Дима Билан.

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