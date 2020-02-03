Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020

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Фильм, получивший семь наград

Триумфатором премии стала военная драма «1917», повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание во время Первой мировой войны. В частности, картина была названа лучшим фильмом, а постановщик Сэм Мендес стал лучшим режиссером. Также лента отмечена за работу оператора и лучший звук. Всего фильм взял семь наград.

Лучшие актеры и шуточки от отсутствующего Питта

56-летний Питт, вручать награду которому должна была Скарлетт Йоханссон, не смог присутствовать на церемонии, однако передал небольшую речь через Марго Робби. С актрисой они вместе снимались у Квентина Тарантино. Питт пошутил о главной новости последних дней — выходе Великобритании из Евросоюза:

Эй, Британия, слышал, ты теперь одинока — добро пожаловать в клуб!

По словам Робби, Питт «назовет свою награду Гарри, ведь она тоже отправится в Штаты».

Другие награды

Южнокорейская лента «Паразиты» Пона Джун-хо стала лучшим фильмом на иностранном языке и получила приз за лучший оригинальный сценарий. «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити наградили за лучший адаптированный сценарий.