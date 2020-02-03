Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020

В лондонском концертном зале Альберт-холл прошла 73-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за достижения в области кинематографии. На красной дорожке премии появились Шарлиз Терон, Руни Мара, Зои Кравиц, Оливия Колман, Лили Роуз-Депп, Эмилия Кларк, Флоренс Пью, Джиллиан Андерсон, Сирша Ронан, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Хью Грант, Джошуа Джексон, Эндрю Скотт, Адам Драйвер и другие звезды. Помимо знаменитостей из мира кино, на церемонии присутствовали британский принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.
Фильм, получивший семь наград
Триумфатором премии стала военная драма «1917», повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание во время Первой мировой войны. В частности, картина была названа лучшим фильмом, а постановщик Сэм Мендес стал лучшим режиссером. Также лента отмечена за работу оператора и лучший звук. Всего фильм взял семь наград.
Лучшие актеры и шуточки от отсутствующего Питта
В категории «Лучший актер» победил Хоакин Феникс («Джокер»), лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер («Джуди»). Премии за роли второго плана получили Брэд Питт и Лора Дерн — они снялись в картинах «Однажды в... Голливуде» и «Брачная история» соответственно.
56-летний Питт, вручать награду которому должна была Скарлетт Йоханссон, не смог присутствовать на церемонии, однако передал небольшую речь через Марго Робби. С актрисой они вместе снимались у Квентина Тарантино. Питт пошутил о главной новости последних дней — выходе Великобритании из Евросоюза:
Эй, Британия, слышал, ты теперь одинока — добро пожаловать в клуб!
По словам Робби, Питт «назовет свою награду Гарри, ведь она тоже отправится в Штаты».
Другие награды
Южнокорейская лента «Паразиты» Пона Джун-хо стала лучшим фильмом на иностранном языке и получила приз за лучший оригинальный сценарий. «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити наградили за лучший адаптированный сценарий.
Премия BAFTA вручается Британской академией кино и телевизионных искусств и считается «британским „Оскаром“».