Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном

54-летняя Марина Зудина, вдова Олега Табакова, рассказала в интервью информагентству РИА «Новости» о работе над фильмом-фэнтези «Ампир V» по книге Виктора Пелевина. В лента она сыграла вместе со своим сыном Павлом Табаковым, которому, по сюжету, как и в жизни, приходится матерью. По словам актрисы, хотя ей досталась небольшая роль, съемки с родственником дались тяжело:
Я никогда так не волновалась, как на этих съемках. У нас была очень эмоциональная конфликтная сцена. И я давно именно в кино не снималась, было непросто, когда мы над маленькой сценой работали сутки.
Зудина поделилась также впечатлениями от съемок во втором сезоне сериала «Содержанки», премьера которого состоялась в январе. Актриса рассказала, чем близка ей ее героиня Мила:
Я, как Мила, переживаю иногда, могу эмоционально на что-то реагировать, задумываюсь о чем-то, как и любая женщина. Но не более того. Когда становишься опытнее, играешь от себя и что-то о себе рассказываешь.
Отметим, вместе с Табаковым и Зудиной фильме «Ампир V» появятся Юрий Стоянов, Наталья Андрейченко, Константин Богомолов и рэпер Oxxxymiron, исполняющий роль главного злодея. Режиссером проекта выступает Виктор Гинзбург, ранее снявший фильм «Genetarion П» по другому культовому произведению писателя.
Выход в широкий прокат фильма «Ампир V», в котором Зудина снялась вместе с сыном, запланирован на 2020 год.