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31 января 2020, Газета.Ruновость

В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи

Во втором сезоне шоу будут внесены изменения в костюмы, которые фанаты сравнивали с кожей шарпея
Кадр из сериала «Ведьмак»

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих во время записи подкаста Writer Experience рассказала, что во втором сезоне шоу будут исправлены некоторые ошибки первого.

Так, по словам Хиссрих, ей очень нравится, что во время работы над продолжением она получила возможность учесть недочеты дебютной порции эпизодов и избавиться от того, что не сработало. В частности, во втором сезоне будут переделаны доспехи армии Нильфгаарда, которые фанаты сравнивали с кожей шарпея.

От песни Лютика до малыша Йоды

Первый сезон «Ведьмака» — сериала, снятого по фэнтези-книгам польского писателя Анджея Сапковского, — вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2019 года. В шоу о мутанте и профессиональном охотке на монстров, пытающемся сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги, сыграли Генри Кавилл, Ларс Миккельсен и другие.

Пока дата выхода продолжения неизвестна.

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