В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи

Так, по словам Хиссрих, ей очень нравится, что во время работы над продолжением она получила возможность учесть недочеты дебютной порции эпизодов и избавиться от того, что не сработало. В частности, во втором сезоне будут переделаны доспехи армии Нильфгаарда, которые фанаты сравнивали с кожей шарпея.