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31 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве

В рамках киносмотра Kinotavr. Special Edition показали фильм «1917»
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В Москве начал работу новый международный кинофестиваль Kinotavr. Special Edition, который запустил президент «Кинотавра», продюсер Александр Роднянский.

Церемонию открытия посетили актеры Светлана Камынина, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Александра Ревенко, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, режиссеры Алексей Учитель, Кантемир Балагов, Павел Лунгин, Кирилл Серебренников, Ян Гэ, супруга постановщика Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева и многие другие.

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Зрителям покажут пока не вышедшие в широкий прокат зарубежные фильмы, ставшие лауреатами и участниками крупнейших кинофестивалей.

Старт фестивалю дал показ военной драмы Сэма Мендеса «1917», которая претендует на «Оскар 2020». Ранее фильм получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма», а Мендесу вручили статуэтку за лучшую режиссуру.

В программу смотра также вошли картины: «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эддина Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Дом 7 по Черри Лейн» Юньфаня.

Смотр Kinotavr. Special Edition продлится до 2 февраля.

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