Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки

Кадр из мультфильма «Русалочка»

Компания Disney начала поиски темнокожих актрис на роль сестер главной героини в новой версии «Русалочки», сообщает The DisInsider. Издание отмечает, что пока неизвестно, каких именно артисток рассматривает студия.

Автор статьи выражает надежду, что в фильме могли бы появиться Зендая, Кеке Палмер («Стриптизерши») или Хлое Бэйли. Гугу Эмбата-Ро, известная по роли Ханны Шоенфилд в сериале «Утреннее шоу», по данным издания, может присоединиться к проекту в роли матери Ариэль.

В актерский состав новой «Русалочки», по данным издания, вошел Хавьер Бардем. Также в ленте появятся Джейкоб Тремблей и Аквафина, которым достались роли друзей главной героини — чайки и рыбки соответственно. В Урсулу перевоплотится Мелисса МакКарти.

Отметим, что кандидатура Бэйли на роль Русалочки была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность. Сама Бэйли заявила, что она в восторге от участия в съемках и подчеркнула, что не придает значения негативу.