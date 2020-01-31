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31 января 2020, Lenta.Ruновость

Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки

Студия продолжает собирать каст для игрового ремейка мультфильма 1989 года
Кадр из мультфильма «Русалочка»

Компания Disney начала поиски темнокожих актрис на роль сестер главной героини в новой версии «Русалочки», сообщает The DisInsider. Издание отмечает, что пока неизвестно, каких именно артисток рассматривает студия.

Автор статьи выражает надежду, что в фильме могли бы появиться Зендая, Кеке Палмер («Стриптизерши») или Хлое Бэйли. Гугу Эмбата-Ро, известная по роли Ханны Шоенфилд в сериале «Утреннее шоу», по данным издания, может присоединиться к проекту в роли матери Ариэль.

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«Русалочка» станет игровой версией одноименного диснеевского мультфильма 1989 года, снятого по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Режиссером картины выступит Роб Маршалл, известный по работе над фильмом «Чикаго». Главная роль досталась 19-летней темнокожей певице и протеже Бейонсе Холли Бэйли, принца сыграет 24-летний Джон Хауэр-Кинг.

В актерский состав новой «Русалочки», по данным издания, вошел Хавьер Бардем. Также в ленте появятся Джейкоб Тремблей и Аквафина, которым достались роли друзей главной героини — чайки и рыбки соответственно. В Урсулу перевоплотится Мелисса МакКарти.

Отметим, что кандидатура Бэйли на роль Русалочки была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность. Сама Бэйли заявила, что она в восторге от участия в съемках и подчеркнула, что не придает значения негативу.

По предварительным данным, продакшн фильма стартует в 2020 году.

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