Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»

Американский актер Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния» Стэнли Кубрика. Ролик с участием звезды сериала «Во все тяжкие» появился в сети.
Отметим, что в оригинальной картине персонаж Джека Николсона пробивает топором дверь, за которой находится его жена, а затем, засунув голову в дыру, произносит фразу: «А вот и Джонни».
В рекламном видео Крэнстон, одетый в примерно такую же одежду, что и главный герой «Сияния», тоже ломает дверь, а потом настойчиво предлагает женщине напиток.
Помимо этого, в ленте Кубрика присутствует знаменитая сцена, в которой помещение отеля заливается кровью. В новом пародийном ролике гостиница наполняется зеленой газировкой. В конце Крэнстон предстает в образе девочек-близнецов, также появлявшихся в фильме.
Картина «Сияние» вышла в 1980 году и стала экранизацией одноименного романа Стивена Кинга о писателе, который вместе с семьей приезжает на зиму в пустой отель, куда устраивается смотрителем. В 2019 году на экраны вышло продолжение фильма — лента «Доктор Сон» с Юэном МакГрегором в главной роли.