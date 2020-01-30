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30 января 2020, Lenta.Ruновость

Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»

Брайан Крэнстон перевоплотился в героя, которого сыграл Джек Николсон в триллере 1980 года
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Американский актер Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния» Стэнли Кубрика. Ролик с участием звезды сериала «Во все тяжкие» появился в сети.

Отметим, что в оригинальной картине персонаж Джека Николсона пробивает топором дверь, за которой находится его жена, а затем, засунув голову в дыру, произносит фразу: «А вот и Джонни».

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В рекламном видео Крэнстон, одетый в примерно такую же одежду, что и главный герой «Сияния», тоже ломает дверь, а потом настойчиво предлагает женщине напиток.

Помимо этого, в ленте Кубрика присутствует знаменитая сцена, в которой помещение отеля заливается кровью. В новом пародийном ролике гостиница наполняется зеленой газировкой. В конце Крэнстон предстает в образе девочек-близнецов, также появлявшихся в фильме.

Картина «Сияние» вышла в 1980 году и стала экранизацией одноименного романа Стивена Кинга о писателе, который вместе с семьей приезжает на зиму в пустой отель, куда устраивается смотрителем. В 2019 году на экраны вышло продолжение фильма — лента «Доктор Сон» с Юэном МакГрегором в главной роли.

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