Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»

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Американский актер Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния» Стэнли Кубрика. Ролик с участием звезды сериала «Во все тяжкие» появился в сети.

Отметим, что в оригинальной картине персонаж Джека Николсона пробивает топором дверь, за которой находится его жена, а затем, засунув голову в дыру, произносит фразу: «А вот и Джонни».

В рекламном видео Крэнстон, одетый в примерно такую же одежду, что и главный герой «Сияния», тоже ломает дверь, а потом настойчиво предлагает женщине напиток.

Помимо этого, в ленте Кубрика присутствует знаменитая сцена, в которой помещение отеля заливается кровью. В новом пародийном ролике гостиница наполняется зеленой газировкой. В конце Крэнстон предстает в образе девочек-близнецов, также появлявшихся в фильме.