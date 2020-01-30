Яркая премьера: Марго Робби представила «Хищных птиц»

В Лондоне прошла премьера новой ленты по вселенной комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». По красной дорожке прошли снявшиеся в ленте Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Крис Мессина. Фильм «Хищные птицы» рассказывает историю суперзлодейки Харли Квинн, которая ранее появлялась в фильме «Отряд самоубийц».
По сюжету, объединяясь с другими героинями, она противостоит преступному миру Готэма.
В картине также снялись Юэн МакГрегор, Бояна Новакович. В прокат в России фильм выйдет 6 февраля.