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30 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Яркая премьера: Марго Робби представила «Хищных птиц»

Новый фильм расскажет о героине комиксов DC Харли Квинн
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В Лондоне прошла премьера новой ленты по вселенной комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». По красной дорожке прошли снявшиеся в ленте Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Крис Мессина. Фильм «Хищные птицы» рассказывает историю суперзлодейки Харли Квинн, которая ранее появлялась в фильме «Отряд самоубийц».

По сюжету, объединяясь с другими героинями, она противостоит преступному миру Готэма.

В картине также снялись Юэн МакГрегор, Бояна Новакович. В прокат в России фильм выйдет 6 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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