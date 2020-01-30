Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов

Если есть такая возможность, есть конкурсы — надо пробовать, надо пытаться, стараться: никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Наши участники-конкурсанты должны за 1 минуту и 20 секунд полностью овладеть вниманием жюри! Конечно, это непросто, и я думаю, что многие нынешние артисты не вышли бы на эту сцену.