Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов

«Россия 1» презентовала новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». Продолжение популярной программы представили ведущий Николай Басков, председатель жюри Сергей Лазарев и продюсеры.
В жюри вокального шоу входят сразу сто человек — певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели вокальных вузов, блогеры и просто люди разных профессий, которые любят и умеют петь. В каждом выпуске шоу соревнуются десять талантливых исполнителей. Задача — выступать так, чтобы судьям захотелось присоединиться. Чем больше голосов будет петь вместе с конкурсантом, тем больше очков он наберет. Сергей Лазарев отметил:
Если есть такая возможность, есть конкурсы — надо пробовать, надо пытаться, стараться: никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Наши участники-конкурсанты должны за 1 минуту и 20 секунд полностью овладеть вниманием жюри! Конечно, это непросто, и я думаю, что многие нынешние артисты не вышли бы на эту сцену.
В новом сезоне в роли судей выступят звезды Лена Катина, DJ Грув, Никита Малинин, Ирина Ортман, а также яркие участники первого сезона шоу: Илья Римар, Елена Чарквиани, Мария Кирпичева, Вячеслав Макаров. В каждом выпуске к сотне членов жюри будет присоединяться звездный гость. Так, зрители увидят Диану Арбенину, Юлию Савичеву, Алексея Чумакова и других исполнителей.
Представители телеканала объявили на презентации, что запустят также Первый народный музыкальный фестиваль, принять участие в котором смогут люди разных возрастов. Оценивать выступления исполнителей будут зрители, а победитель нового сезона «Ну-ка, все вместе!» откроет мероприятие с песней, написанной специально для него.
Зрители смогут увидеть первый выпуск второго сезона шоу на «России 1» 2 февраля.