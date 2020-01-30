Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
13 фильмов
Ограбления и аллигаторы: 13 драйвовых боевиков последних лет
20 фильмов
Райские холмы и звезды: 20 удивительно красивых новых фильмов
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
30 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов

Талантливых артистов снова будут искать в передаче «Ну-ка, все вместе!»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Россия 1» презентовала новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». Продолжение популярной программы представили ведущий Николай Басков, председатель жюри Сергей Лазарев и продюсеры.

В жюри вокального шоу входят сразу сто человек — певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели вокальных вузов, блогеры и просто люди разных профессий, которые любят и умеют петь. В каждом выпуске шоу соревнуются десять талантливых исполнителей. Задача — выступать так, чтобы судьям захотелось присоединиться. Чем больше голосов будет петь вместе с конкурсантом, тем больше очков он наберет. Сергей Лазарев отметил:

Новость
Арбенина и Басков на пресс-завтраке премии «Золотой граммофон»
Если есть такая возможность, есть конкурсы — надо пробовать, надо пытаться, стараться: никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Наши участники-конкурсанты должны за 1 минуту и 20 секунд полностью овладеть вниманием жюри! Конечно, это непросто, и я думаю, что многие нынешние артисты не вышли бы на эту сцену.
Сергей Лазарев

В новом сезоне в роли судей выступят звезды Лена Катина, DJ Грув, Никита Малинин, Ирина Ортман, а также яркие участники первого сезона шоу: Илья Римар, Елена Чарквиани, Мария Кирпичева, Вячеслав Макаров. В каждом выпуске к сотне членов жюри будет присоединяться звездный гость. Так, зрители увидят Диану Арбенину, Юлию Савичеву, Алексея Чумакова и других исполнителей.

Представители телеканала объявили на презентации, что запустят также Первый народный музыкальный фестиваль, принять участие в котором смогут люди разных возрастов. Оценивать выступления исполнителей будут зрители, а победитель нового сезона «Ну-ка, все вместе!» откроет мероприятие с песней, написанной специально для него.

Зрители смогут увидеть первый выпуск второго сезона шоу на «России 1» 2 февраля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Сергей Лазарев
Алексей Чумаков
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Юлия Савичева
Николай Басков
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Ну-ка, все вместе!
Елена Катина
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Диана Арбенина
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Лолита, Бузова, Лещенко на премии музыкального канала
Ротару, Гагарина, Билан выступят на «Песне года 2019»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Аверин и Яковлева воссоединились на съемках «Склифосовского»
Ветлицкая впервые за 20 лет появится на ТВ — в шоу Малахова
Арбенина и Басков на пресс-завтраке премии «Золотой граммофон»
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Программу Малахова о погибшем в перестрелке мэре сняли с эфира
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Вилкова, Сафонов и Польских на съемках закрученного триллера
Малахов попросил прощения на киргизском в «Прямом эфире»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
Человек-магнит и вундеркинды: «Удивительные люди» возвращаются
«Жара»: Барановская, Валерия, Нюша, Эмин на звездной премьере
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне»
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
СМИ: Лазарев стал прототипом героя комедии «Евровидение»
Лобода, Нюша и Тимати закрыли фестиваль «Жара» в Баку
Бузова, Киркоров с детьми и Валерия на фестивале «Жара 2019»
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснений
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
На «Первом канале» и «России 1» вступились за Голунова
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Экс-подопечная Пугачевой победила на «Детской новой волне»
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Лазареву присвоили порядковый номер в финале «Евровидения»
Лазарев и Киркоров на церемонии открытия «Евровидения 2019»
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Собчак и Волочкова выяснили отношения в шоу Малахова
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками
От Агутина до Навки: как звезды поздравляли Пугачеву с 70-летием
От Киркорова до Лободы: все звезды на гала-ужине «Муз-ТВ»
Кожевникова, Миронова с сыном и Басков на премьере фильма
Новости
Создатель «Дома 2» показал голограмму Гурченко на кастинге в шоу
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
Назван лучший турецкий сериал
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Сколько стоит бензин в мире: большая карта Мы все привыкли жаловаться на цены на бензин. Мол, топливо у нас слишком дорогое. Однако «дорого» — понятие относительное
Дети
Лейтон Мистер ждет второго ребенка 33-летняя известная актриса принимает поздравления (фото)
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь