Создатель «Дома 2» показал голограмму Гурченко на кастинге в шоу

Телепродюсер, создатель «Дома 2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга участников в новое реалити-шоу «Битва престолов». Как сообщает «Собеседник», согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин.
Прямо перед публикой Комиссаров поговорил с 3D-фигурой ушедшей в 2011 году из жизни актрисы и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии Гурченко ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит». Комиссаров на кастинге рассказал, что ранее создавал голлографические копии певицы Жанны Фриске и журналиста Сергеем Доренко. Однако, по словам продюсера, результаты были «не столь впечатляющими».
Голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими будут 32-летняя актриса и звезда «Универа» Настасья Самбурская и 19-летняя блогер Дарья Зотеева.
По задумке создателей, участники нового реалити поделятся на две команды и будут жить под прицелом камер в средневековых замках. Каждой группе предстоит выбрать собственных короля и королеву, которые получат абсолютную власть над подданными и будут зарабатывать миллион рублей в месяц.
Людмила Гурченко — советская и российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны» и «Вокзал для двоих». Актрисы не стало в 2011 году.