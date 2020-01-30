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30 января 2020, Lenta.Ruфоторепортаж

Создатель «Дома 2» показал голограмму Гурченко на кастинге в шоу

Валерий Комиссаров отобрал участников в новое реалити «Битва престолов»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Телепродюсер, создатель «Дома 2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга участников в новое реалити-шоу «Битва престолов». Как сообщает «Собеседник», согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин.

Прямо перед публикой Комиссаров поговорил с 3D-фигурой ушедшей в 2011 году из жизни актрисы и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии Гурченко ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит». Комиссаров на кастинге рассказал, что ранее создавал голлографические копии певицы Жанны Фриске и журналиста Сергеем Доренко. Однако, по словам продюсера, результаты были «не столь впечатляющими».

Во время загрузки произошла ошибка.

Голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими будут 32-летняя актриса и звезда «Универа» Настасья Самбурская и 19-летняя блогер Дарья Зотеева.

По задумке создателей, участники нового реалити поделятся на две команды и будут жить под прицелом камер в средневековых замках. Каждой группе предстоит выбрать собственных короля и королеву, которые получат абсолютную власть над подданными и будут зарабатывать миллион рублей в месяц.

Людмила Гурченко — советская и российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны» и «Вокзал для двоих». Актрисы не стало в 2011 году.

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