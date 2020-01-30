Создатель «Дома 2» показал голограмму Гурченко на кастинге в шоу

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Телепродюсер, создатель «Дома 2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга участников в новое реалити-шоу «Битва престолов». Как сообщает «Собеседник», согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин.

Прямо перед публикой Комиссаров поговорил с 3D-фигурой ушедшей в 2011 году из жизни актрисы и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии Гурченко ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит». Комиссаров на кастинге рассказал, что ранее создавал голлографические копии певицы Жанны Фриске и журналиста Сергеем Доренко. Однако, по словам продюсера, результаты были «не столь впечатляющими».

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Голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими будут 32-летняя актриса и звезда «Универа» Настасья Самбурская и 19-летняя блогер Дарья Зотеева.