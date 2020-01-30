73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки

Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором предстал с полностью поседевшими волосами.
Артист призвал подписчиков идти к цели и никогда не останавливаться. Сталлоне процитировал Рокки Бальбоа, своего персонажа из серии фильмов «Рокки»
Держите удар, друзья. Держите удар.
73-летний артист в течение многих лет красил волосы в черный и в пепельный цвет, уточняет Daily Mail. Подписчики Сталлоне отметили, что им нравится новый облик актера.
Сильвестр Сталлоне — голливудский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Известен ролями во множестве боевиков, в том числе в сериях «Рэмбо» и «Рокки». Как режиссер Сталлоне отметился фильмами «Неудержимые», «Рокки Бальбоа», «Адская кухня».