73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки

Сильвестр Сталлоне опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором предстал с полностью поседевшими волосами.

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Артист призвал подписчиков идти к цели и никогда не останавливаться. Сталлоне процитировал Рокки Бальбоа, своего персонажа из серии фильмов «Рокки»

Держите удар, друзья. Держите удар. Сильвестр Сталлоне

73-летний артист в течение многих лет красил волосы в черный и в пепельный цвет, уточняет Daily Mail. Подписчики Сталлоне отметили, что им нравится новый облик актера.

Сильвестр Сталлоне — голливудский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Известен ролями во множестве боевиков, в том числе в сериях «Рэмбо» и «Рокки». Как режиссер Сталлоне отметился фильмами «Неудержимые», «Рокки Бальбоа», «Адская кухня».