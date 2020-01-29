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29 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой

Ведущая рассказала в программе «Секрет на миллион» о личной жизни и съездила ради съемок программы в Танзанию

57-летняя Елена Ханга приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Журналистка и телезвезда откровенно рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой о личной жизни и ответила на каверзные вопросы.

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В частности, Ханга вспомнила о том, как стала ведущей передачи «Про это» и как «выжила» напарницу по шоу «Принцип домино» Елену Ищееву из программы. Звезда также рассказала об отношениях с родными и раскрыла, кто лишил ее многомиллионного наследства и что случилось с ее отцом — революционером и премьер-министром Занзибара Абдулой Кассимом Хангой.

Вместе с командой шоу Кудрявцевой Елена отправилась в Танзанию — на родину отца, — чтобы найти родственников.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на вопросы, связанные с его личной жизнью, и за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего шесть знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко, Татьяна Васильева и Сергей Лазарев.

Раскрыла ли Ханга Кудрявцевой свой главный секрет, зрители узнают 1 февраля в 20.50.

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