Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой

57-летняя Елена Ханга приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Журналистка и телезвезда откровенно рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой о личной жизни и ответила на каверзные вопросы.
В частности, Ханга вспомнила о том, как стала ведущей передачи «Про это» и как «выжила» напарницу по шоу «Принцип домино» Елену Ищееву из программы. Звезда также рассказала об отношениях с родными и раскрыла, кто лишил ее многомиллионного наследства и что случилось с ее отцом — революционером и премьер-министром Занзибара Абдулой Кассимом Хангой.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на вопросы, связанные с его личной жизнью, и за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего шесть знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко, Татьяна Васильева и Сергей Лазарев.
Раскрыла ли Ханга Кудрявцевой свой главный секрет, зрители узнают 1 февраля в 20.50.