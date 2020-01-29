Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой

В частности, Ханга вспомнила о том, как стала ведущей передачи «Про это» и как «выжила» напарницу по шоу «Принцип домино» Елену Ищееву из программы. Звезда также рассказала об отношениях с родными и раскрыла, кто лишил ее многомиллионного наследства и что случилось с ее отцом — революционером и премьер-министром Занзибара Абдулой Кассимом Хангой.