Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
13 фильмов
Ограбления и аллигаторы: 13 драйвовых боевиков последних лет
20 фильмов
Райские холмы и звезды: 20 удивительно красивых новых фильмов
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
29 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»

Знаменитости представили новые работы на независимом киносмотре Sundance Film Festival
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В США проходит фестиваль независимого кино Sundance Film Festival. В рамках смотра состоялась премьера триллера «Последнее, чего он хотел». На красной дорожке фильм представили режиссер Ди Риис и исполнители главных ролей Энн Хэтэуэй, Уиллем Дефо, Рози Перес.

Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
Лента «Последнее, чего он хотел» рассказывает о журналистке, которая после смерти матери уходит из газеты The Washington Post, чтобы ухаживать за отцом. В наследство от него ей достается бизнес по торговле оружием для американского правительства, а вместе с этим — борьба со шпионами, военнослужащими и ошибками родственников.

Внучка Элвиса Пресли, 30-летняя актриса Райли Кио, в свою очередь, представила на фестивале фильм «Зола»: драму о стриптизерше, которая отправляется в безумную поездку по Флориде и пишет в твиттер обо всем, что с ней случается. Ева Лонгория и Тесса Томпсон привезли на Sundance драму «Любовь Сильви» (Sylvie's Love), где снялись вместе. На красной дорожке их поддержала Керри Вашингтон.

Также в рамках фестиваля прошла премьера драмы «Четыре хороших дня», где Гленн Клоуз сыграла мать героини Милы Кунис, страдающей от наркозависимости. Зази Битц и Билл Скарсгард привезли на мероприятие драму «Девять дней», события которой разворачиваются в доме вне нашей реальности.

Sundance Film Festival — американский кинофестиваль независимого кино. Он проходит с 1985 года в штате Юта. В 2020 году смотр продлится до 2 февраля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Зола
Зази Битц
Zazie Beetz
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Девять дней
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней»
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Лопез и дочь Деппа снялись для голливудского выпуска журнала
Ева Лонгория
Eva Longoria
Райли Кио
Riley Keough
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Рози Перес
Rosie Perez
Четыре хороших дня
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Гленн Клоуз
Glenn Close
Билл Скарсгард
Bill Skarsgård
Лопез, Турман и другие звезды на вручении Gotham Awards
Последнее, чего он хотел
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Звезды сериала «Друзья» воссоединились на премии в Лос-Анджелесе
Мила Кунис
Mila Kunis
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино
Бандерас с дочкой, Терон, Кидман на кинопремии в Голливуде
Лопез, Йоханссон, Лорен: звезды и легенды на почетном «Оскаре»
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
Беременная Энн Хэтэуэй представила новый сериал
Депп с Денев, Стюарт и другие на кинофестивале в Довиле
Венеция 2019: роскошная Пенелопа Крус и веселая Мэрил Стрип
Венеция 2019: Кристен Стюарт, Бланшетт и овации для «Джокера»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Мена Сувари и Джессика Честейн на премьере «Оно 2»
Исполнитель роли Джокера объяснил, откуда он взял зловещий смех
Энн Хэтэуэй заставили похудеть для первой роли в 16 лет
Беременная Хэтэуэй поддержала Джилленхола на премьере
Купер и Бланшетт вместе снимутся в «Аллее кошмаров»
Натали Портман вручили молот и сделали женщиной-Тором
Названы претенденты на роль Элвиса Пресли
Сандра Буллок посвятила награду за роль в хорроре своим детям
Крис Хемсворт: «Подумываем снять ромком про Тора и Валькирию»
Тор и мопс: Крис Хемсворт привез новых «Людей в черном» в Москву
Питт и ДиКаприо на самой громкой премьере Каннского фестиваля
Наши и Элтон Джон: звезды на премьерах третьего дня в Каннах
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Роберт Паттинсон «состарился» и сменил имидж ради роли в хорроре
От Йоханссон до Дауни: все звезды «Мстителей» на премьере финала
Звезда «Игры престолов» вошла в список самых влиятельных людей
Мила Кунис представила новый мультфильм в Калифорнии
Шейк, Лопез, Гага: гости и победители премии «Оскар 2019»
Гага, Купер и другие номинанты «Оскара» сделали совместное фото
Ева Лонгория поддержала коллег на премьере фильма «Мисс Пуля»
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Роберт Паттинсон получил роль в триллере «Дьявол навсегда»
Джулия Робертс, Николь Кидман, Леди Гага на Critics' Choice 2019
Слезы Гаги и речь Малека: яркие моменты «Золотого глобуса 2019»
Энн Хэтэуэй позвали в «Улицу Сезам»
Энн Хэтэуэй снимется в новом романтическом сериале
Звезда «Твин Пикса» сыграет американского президента
Репетиция «Оскара»: Кидман, Гага и другие звезды на церемонии
Йоханссон, Кунис и такса Крузо на премии People's Choice 2018
Брэд Питт и Николь Кидман с мужем на Hollywood Film Awards
Названо имя ТВ-актрисы, которая заработала больше всех за год
Российскую актрису наградили на Венецианском кинофестивале
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Новости
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»
Назван лучший турецкий сериал
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Дауни-младший запросил «нелепую» сумму за возвращение в Marvel
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Валентина Талызина отмечает 85-летие
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Британцы предложили ввести глагол «меганмарклить» Он будет означать уход от тех, кто тебя не ценит.
Дети
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз В сеть попало фото беременной теннисистки
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь