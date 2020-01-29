Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»

В США проходит фестиваль независимого кино Sundance Film Festival. В рамках смотра состоялась премьера триллера «Последнее, чего он хотел». На красной дорожке фильм представили режиссер Ди Риис и исполнители главных ролей Энн Хэтэуэй, Уиллем Дефо, Рози Перес.
Внучка Элвиса Пресли, 30-летняя актриса Райли Кио, в свою очередь, представила на фестивале фильм «Зола»: драму о стриптизерше, которая отправляется в безумную поездку по Флориде и пишет в твиттер обо всем, что с ней случается. Ева Лонгория и Тесса Томпсон привезли на Sundance драму «Любовь Сильви» (Sylvie's Love), где снялись вместе. На красной дорожке их поддержала Керри Вашингтон.
Также в рамках фестиваля прошла премьера драмы «Четыре хороших дня», где Гленн Клоуз сыграла мать героини Милы Кунис, страдающей от наркозависимости. Зази Битц и Билл Скарсгард привезли на мероприятие драму «Девять дней», события которой разворачиваются в доме вне нашей реальности.
Sundance Film Festival — американский кинофестиваль независимого кино. Он проходит с 1985 года в штате Юта. В 2020 году смотр продлится до 2 февраля.