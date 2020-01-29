Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»

В США проходит фестиваль независимого кино Sundance Film Festival. В рамках смотра состоялась премьера триллера « Последнее, чего он хотел ». На красной дорожке фильм представили режиссер Ди Риис и исполнители главных ролей Энн Хэтэуэй , Уиллем Дефо , Рози Перес .

Лента «Последнее, чего он хотел» рассказывает о журналистке, которая после смерти матери уходит из газеты The Washington Post, чтобы ухаживать за отцом. В наследство от него ей достается бизнес по торговле оружием для американского правительства, а вместе с этим — борьба со шпионами, военнослужащими и ошибками родственников.