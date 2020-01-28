Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»

«Первый канал» готовит к выпуску новое талант-шоу «Dance революция», в котором будут соревноваться профессиональные артисты и коллективы разных возрастов. В жюри вошли певица Вера Брежнева, хореограф и актриса Алла Сигалова и премьер Королевского балета в Лондоне, солист российских театров и педагог Сергей Полунин. Вести шоу будет Алла Михеева.

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По правилам программы, кандидаты проходят три этапа: отбор, поединки и финал. Чтобы получить возможность гарантировано участвовать в шоу, на этапе отбора претендентам нужно завоевать три «Да!» от членов жюри (их на проекте именуют «мастерами»). Если за танцора проголосуют только двое судей, он получит второй шанс. А вот одно или ни одного «Да!» означают, что претендент покидает конкурс.

Особенность шоу заключается в том, что участники танцуют на круглой сцене, а выступление одновременно снимают 128 камер, так что у телезрителей есть возможность разглядеть каждую деталь каждого номера с разных точек зрения. Вера Брежнева рассказала, как будет оценивать конкурсантов:

Мне кажется, в какой-то степени я буду представлять глас народа. В отличие от моих прекрасных коллег в жюри у меня нет профильного образования, и это мне даже немного помогает абстрагироваться от всего и просто смотреть и чувствовать. Вера Брежнева

Певица также отметила, что очень волнуется за участников. «Мне тяжело принимать решение, особенно если оно отрицательное», — призналась она.