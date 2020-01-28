Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошел традиционный ланч в честь номинантов на премию «Оскар 2020». Главными героями мероприятия стали актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры и другие кинодеятели, отмеченные номинацией на «Оскар». В их числе: Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Синтиа Эриво («Гарриет»), Квентин Тарантино, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»), Лора Дерн («Брачная история»), Тайка Вайтити, Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и многие другие.
Хотя мероприятие собрало не всех представленных в основных номинациях актеров и режиссеров (так, ланч прошел без Хоакина Феникса, Адама Драйвера, Сирши Ронан, Мартина Скорсезе и других), гости сделали традиционное групповое фото.
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в театре «Долби».