Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»

Хотя мероприятие собрало не всех представленных в основных номинациях актеров и режиссеров (так, ланч прошел без Хоакина Феникса, Адама Драйвера, Сирши Ронан, Мартина Скорсезе и других), гости сделали традиционное групповое фото.