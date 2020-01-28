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28 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»

Номинанты премии американской Академии киноискусства собрались на светском мероприятии
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В Лос-Анджелесе прошел традиционный ланч в честь номинантов на премию «Оскар 2020». Главными героями мероприятия стали актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры и другие кинодеятели, отмеченные номинацией на «Оскар». В их числе: Шарлиз ТеронСкандал»), Рене ЗеллвегерДжуди»), Синтиа ЭривоГарриет»), Квентин ТарантиноЛеонардо ДиКаприо и Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»), Лора ДернБрачная история»), Тайка Вайтити,  Флоренс ПьюМаленькие женщины»), Кэти БейтсДело Ричарда Джуэлла») и многие другие.

Хотя мероприятие собрало не всех представленных в основных номинациях актеров и режиссеров (так, ланч прошел без Хоакина Феникса, Адама Драйвера, Сирши Ронан, Мартина Скорсезе и других), гости сделали традиционное групповое фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в театре «Долби».

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