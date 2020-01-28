Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм

Некоторое время назад я задумался: «А где же? А почему не зовут?» И, когда поступило предложение, я сразу принял решение, что буду участвовать. <...> Было очень волнительно, поскольку это новая ступенька, хотелось сделать качественную работу.

Юлия Меньшова подарила свой голос маме главных героев. «Моя героиня очень живая, смешная, с хорошим чувством юмора, но при этом сочувствующая и чуткая. Такая мама — друг. Из тех, что готовы и приструнить, и плечо подставить, и „горы свернуть“ ради своих детей. И, если нужно, даже чудо совершить!» — описала свою героиню телезвезда. Она добавила, что в процессе работы ей важно «попасть в персонажа, почувствовать его характер».