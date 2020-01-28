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28 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм

Российские актеры подарили свои голоса героям картины «Вперед»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Юлия Меньшова, Владимир Яглыч, участник «Голоса» Филипп Лебедев и Анна Ардова озвучили персонажей нового мультфильма «Вперед» студий Disney и Pixar. Яглыч, дебютировавший в качестве актера дубляжа, признался, что уже давно хотел озвучить героя мультфильма:

Некоторое время назад я задумался: «А где же? А почему не зовут?» И, когда поступило предложение, я сразу принял решение, что буду участвовать. <...> Было очень волнительно, поскольку это новая ступенька, хотелось сделать качественную работу.

Юлия Меньшова подарила свой голос маме главных героев. «Моя героиня очень живая, смешная, с хорошим чувством юмора, но при этом сочувствующая и чуткая. Такая мама — друг. Из тех, что готовы и приструнить, и плечо подставить, и „горы свернуть“ ради своих детей. И, если нужно, даже чудо совершить!» — описала свою героиню телезвезда. Она добавила, что в процессе работы ей важно «попасть в персонажа, почувствовать его характер».

Мультфильм рассказывает о двух братьях-эльфах. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах и пользуются автомобилями. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. В оригинальной версии картины роли озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер.

Во время загрузки произошла ошибка.

В российский прокат мультфильм «Вперед» выйдет 5 марта 2020 года.

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