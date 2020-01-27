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27 января 2020, Кино Mail.ruновость

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Ими стали «ветераны» музыкального конкурса
Валерий Меладзе в шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» объявил наставников нового сезона проекта «Голос. Дети». Ими стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе, говорится в пресс-релизе телеканала, поступившем в Кино Mail.ru. Все трое — «ветераны» музыкального конкурса талантов. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями, Полина Гагарина ранее была наставником только «взрослого» «Голоса».

Соведущей Дмитрия Нагиева стала Агата Муцениеце, супруга Павла Прилучного. Актриса написала в инстаграме:

Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду! Спасибо!
Во время загрузки произошла ошибка.

На конкурс было подано 1000 анкет, 800 вокалистов пригласили на очные кастинги в Останкино. К первому этапу проекта, «слепым прослушиваниям», были допущены 110 участников, в том числе исполнители, которые принимали участие в прошлых сезонах шоу. Среди участников шоу — дети не только из России, но и стран СНГ, Великобритании, Канады, Латвии, Турции, Украины, Финляндии.

Напомним, детская версия «Голоса» впервые вышла в эфир на российском телевидении в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет.

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