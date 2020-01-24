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24 января 2020, РИА Новостиновость

Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»

Том Круз снова вернется к роли агента Ханта
Том Круз в фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

МОСКВА, 23 янв – РИА «Новости». Официально объявлен актерский состав фильма «Миссия: невыполнима 7», сообщает Independent. Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта. К нему присоединится Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет Бенджи Данна. Выступая на канадском телешоу Out City Tonight, актер сообщил:

В следующем году у меня начнется еще одна «Миссия: невыполнима».
Саймон Пегг

В роли шпионки Ильзы Фауст выступит Ребекка Фергюсон. Новых героев на экране воплотят Николас Холт, Хейли Этвелл и Пом Клементьефф. Седьмую и восьмую части франшизы будет снимать Кристофер Маккуорри, ранее занимавший пост режиссера фильмов «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Премьера «Миссия: невыполнима 7» запланирована на 22 июля 2021 года.

Первая часть франшизы, фильм «Миссия: невыполнима», была выпущена в 1996 году. Режиссером стал Брайан Де Пальма. В центре сюжета франшизы — агент ЦРУ Итан Хант, который спасает мир от смертельных угроз.

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