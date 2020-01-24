Объявлен актерский состав «Миссия: невыполнима 7»

МОСКВА, 23 янв – РИА «Новости». Официально объявлен актерский состав фильма «Миссия: невыполнима 7», сообщает Independent. Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта. К нему присоединится Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет Бенджи Данна. Выступая на канадском телешоу Out City Tonight, актер сообщил: