Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»

МОСКВА, 23 янв — РИА «Новости». Стало известно, что главным героем нового романа автора «Голодных игр» Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» станет тиран Кориолан Сноу. Как сообщает The Guardian, история происходит за 64 года до событий, описанных в популярной антиутопии.
Писательница расскажет о молодости будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит «бойня» между детьми и подростками. Ранее поклонникам «Голодных игр» было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения. Ожидается, что в «Балладе о певчих птицах и змеях» Коллинз прольет свет на характер персонажа.
Новая книга выйдет в мае 2020 года. После публикации роман будет экранизирован.
По книгам Коллинз об альтернативной реальности, в которой на месте Северной Америки расположена страна Панем, где ежегодно проходят жестокие соревнования для молодых людей, сняли фильмы «Голодные игры», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». Президента вымышленного государства играл Дональд Сазерленд. Также в лентах снимались Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт.