Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»

МОСКВА, 23 янв — РИА «Новости». Стало известно, что главным героем нового романа автора « Голодных игр » Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» станет тиран Кориолан Сноу. Как сообщает The Guardian, история происходит за 64 года до событий, описанных в популярной антиутопии.

Писательница расскажет о молодости будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит «бойня» между детьми и подростками. Ранее поклонникам «Голодных игр» было неизвестно, как Сноу пришел к власти, чем занимался и связывали ли его с кем-нибудь романтические отношения. Ожидается, что в «Балладе о певчих птицах и змеях» Коллинз прольет свет на характер персонажа.