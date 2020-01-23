Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»

Премьера второй части фильма «Капитан Марвел» может состояться в 2022 году. О запуске картины в производство сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По данным издания, Marvel находится на финальной стадии переговоров со сценаристом Меган МакДоннел, которая участвует в создании предстоящего сериала Disney+ «ВандаВижен». Если компания достигнет договоренностей с автором, МакДоннел займется написанием сценария к продолжению «Капитана Марвел».
Кроме того, со ссылкой на свои источники The Hollywood Reporter сообщает, что для съемок продолжения истории Капитана Марвел студия ищет женщину-режиссера. Отмечается, что Анна Боден и Райан Флек, снявшие оригинальную картину, не будут участвовать в новом проекте.
Первая лента «Капитан Марвел» вышла на экраны в марте 2019 года. Главную героиню в картине по комиксам сыграла Бри Ларсон. Также в фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Аннетт Бенинг и другие. Лента собрала в мировом прокате более $1 млрд.