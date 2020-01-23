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23 января 2020, ИА REGNUMновость

Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»

Сиквел фильма, по данным СМИ, запущен в производство
Бри Ларсон в фильме «Капитан Марвел»

Премьера второй части фильма «Капитан Марвел» может состояться в 2022 году. О запуске картины в производство сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, Marvel находится на финальной стадии переговоров со сценаристом Меган МакДоннел, которая участвует в создании предстоящего сериала Disney+ «ВандаВижен». Если компания достигнет договоренностей с автором, МакДоннел займется написанием сценария к продолжению «Капитана Марвел».

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Кроме того, со ссылкой на свои источники The Hollywood Reporter сообщает, что для съемок продолжения истории Капитана Марвел студия ищет женщину-режиссера. Отмечается, что Анна Боден и Райан Флек, снявшие оригинальную картину, не будут участвовать в новом проекте.

Подробности сюжета новой ленты пока не сообщаются. Единственное, что удалось выяснить изданию — события фильма будут происходить не в 90-х годах, как в первой части истории, а в наше время. Marvel информацию о новом проекте не комментирует.

Первая лента «Капитан Марвел» вышла на экраны в марте 2019 года. Главную героиню в картине по комиксам сыграла Бри Ларсон. Также в фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Аннетт Бенинг и другие. Лента собрала в мировом прокате более $1 млрд.

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