Названы сроки выхода продолжения «Капитана Марвел»

Бри Ларсон в фильме «Капитан Марвел»

Премьера второй части фильма «Капитан Марвел» может состояться в 2022 году. О запуске картины в производство сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, Marvel находится на финальной стадии переговоров со сценаристом Меган МакДоннел, которая участвует в создании предстоящего сериала Disney+ «ВандаВижен». Если компания достигнет договоренностей с автором, МакДоннел займется написанием сценария к продолжению «Капитана Марвел».

Кроме того, со ссылкой на свои источники The Hollywood Reporter сообщает, что для съемок продолжения истории Капитана Марвел студия ищет женщину-режиссера. Отмечается, что Анна Боден и Райан Флек, снявшие оригинальную картину, не будут участвовать в новом проекте.

Подробности сюжета новой ленты пока не сообщаются. Единственное, что удалось выяснить изданию — события фильма будут происходить не в 90-х годах, как в первой части истории, а в наше время. Marvel информацию о новом проекте не комментирует.