По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм

Сериал «Ведьмак» по культовой серии романов Сапковского, вышел на Netflix в декабре 2019 года. Шоу рассказало о Геральте из Ривии, мутанте и профессиональном охотнике на монстров, который известен также как Ведьмак. Герой изо всех сил старается сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги, где процветают насилие и нетерпимость, а люди часто оказываются намного хуже настоящих монстров. В «Ведьмаке» сыграли Генри Кавилл, Ларс Миккельсен и другие. Шоу уже продлили на второй сезон.