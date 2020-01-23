По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Студия Studio Mir занимается созданием анимационного фильма «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского о Ведьмаке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Netflix в твиттере:
Слухи правдивы, новая история о Ведьмаке находится в работе! Анимационный фильм «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» расскажет о новой угрозе Континенту.
В новом проекте заняты сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо ДеМайо. Хиссрик, помимо сериала «Ведьмак», известна по сериалам «Западное крыло» и «Академия Амбрелла».
Сериал «Ведьмак» по культовой серии романов Сапковского, вышел на Netflix в декабре 2019 года. Шоу рассказало о Геральте из Ривии, мутанте и профессиональном охотнике на монстров, который известен также как Ведьмак. Герой изо всех сил старается сохранить человечность в мире, которым правят коррумпированные короли и маги, где процветают насилие и нетерпимость, а люди часто оказываются намного хуже настоящих монстров. В «Ведьмаке» сыграли Генри Кавилл, Ларс Миккельсен и другие. Шоу уже продлили на второй сезон.