Александр Домогаров снялся в фильме своего сына

Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом. Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе.