Александр Домогаров снялся в фильме своего сына

В провинции Акита японского острова Хонсю прошел зарубежный блок съемок фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма», где одну из ролей сыграл отец режиссера, Александр Домогаров. Постановщик картины отметил:
Если говорить о нашей первой совместной работе с папой, то работать с близкими всегда тяжело, но интересно! Мне кажется, мы справились!
Сценарий «Пальмы» основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах. Оставленная прямо на взлетной полосе аэропорта «Внуково» из-за отсутствия ветеринарной справки овчарка несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Собака становится своеобразным символом аэропорта, участвуя в жизни его обитателей. Вскоре она знакомится с 9-летним Колей — сыном пилота.
Что касется сцен, снятых в Японии, то они, по сюжету, происходят уже в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы» в исполнении Домогарова-старшего приезжает в Японию за собакой породы акита-ину. Сын актера рассказал:
Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом. Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе.
Как отметил Домогаров-младший, сцены, отснятые на Хонсю, войдут в японскую версию фильма. Режиссер добавил, что переживал, что его фильм станут сравнивать с легендарной историей Хатико — собаки породы акита-ину, которая много лет приходила на станцию Сибуя в Токио в ожидании умершего хозяина и стала символом верности и преданности в Японии. «Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико», — подчеркнул Домогаров-младший.
В картине, кроме Домогарова-старшего, задействованы Виктор Добронравов, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник. Отметим, что ранее о собаке, которая ждала хозяина в московском аэропорту, был снят фильм «На привязи у взлетной полосы».
В российском прокате фильм «Пальма» появится 4 июня 2020 года.