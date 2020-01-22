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22 января 2020, Кино Mail.ruновость

HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа

Сатирический мультфильм разработает сценарист «Гриффинов»
Промо к мультсериалу «Принц» | Источник: Legion-Media.ru

Сценарист «Гриффинов» Гари Джанетти снимет анимационный сериал, основанный на мемах о принце Джордже. В 2017 году сценарист превратил свой инстаграм в сатирический аккаунт о британской королевской семье и регулярно выкладывает там снимки сына Кейт Миддлтон, будто бы «реагирующего» на то или иное событие в мире шоу-бизнеса.

Сериал под названием «Принц» (The Prince) спродюсирует сам Джанетти, он же займет пост сценариста и будет озвучивать принца Джорджа, пишет Variety. Другими актерами озвучания станут Орландо Блум (принц Гарри), Кондола Рашад (Меган Маркл), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Иван Реон (принц Уильям), Алан Камминг (дворецкий принца Джорджа), Фрэнсис де ла Тур (Елизавета II), Том Холландер (принц Чарльз и принц Филипп).

Во время загрузки произошла ошибка.
«Он становится все очаровательнее. Ненавижу 2020-й».

Шоу будет выходить на стриминговой платформе HBO Max, которая готовится запуститься весной 2020-го. Создатели так описали сюжет сериала:

Это острый, сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, самого молодого наследника британского престола, на то, как он справляется с испытаниями и неприятностями, которые ему доставляет жизнь во дворце.

Точная дата выхода сериала «Принц» пока неизвестна.

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