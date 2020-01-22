HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа

Сценарист «Гриффинов» Гари Джанетти снимет анимационный сериал, основанный на мемах о принце Джордже. В 2017 году сценарист превратил свой инстаграм в сатирический аккаунт о британской королевской семье и регулярно выкладывает там снимки сына Кейт Миддлтон, будто бы «реагирующего» на то или иное событие в мире шоу-бизнеса.