Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»

Телеканал «Супер» готовит к показу комедийный сериал « Гоша », продюсером которого стал Резо Гигинеишвили . Создатели шоу о незадачливом чудаке называют свою работу скетч-комедией о «русском Мистере Бине ».

Главный герой, которого играет Мкртыч Арзуманян, — недотепа с всклокоченными волосами и потрепанным портфелем, в котором, кажется, есть все на свете — от бутерброда с колбасой до аквариума с золотой рыбкой. Каждая серия комедии рассказывает добрую и немного грустную историю из Гошиной жизни.