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20 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»

Комедия расскажет об обаятельном недотепе, который постоянно попадает в нелепые ситуации

Телеканал «Супер» готовит к показу комедийный сериал «Гоша», продюсером которого стал Резо Гигинеишвили. Создатели шоу о незадачливом чудаке называют свою работу скетч-комедией о «русском Мистере Бине».

Главный герой, которого играет Мкртыч Арзуманян, — недотепа с всклокоченными волосами и потрепанным портфелем, в котором, кажется, есть все на свете — от бутерброда с колбасой до аквариума с золотой рыбкой. Каждая серия комедии рассказывает добрую и немного грустную историю из Гошиной жизни.

В шоу появятся также приглашенные звезды, в частности, Бари Алибасов, Сергей Глушко, Алексей Кортнев.

Премьера сериала «Гоша» состоится на телеканале «Супер» 25 января в 11.30.

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