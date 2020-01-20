Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»

Телеканал «Супер» готовит к показу комедийный сериал «Гоша», продюсером которого стал Резо Гигинеишвили. Создатели шоу о незадачливом чудаке называют свою работу скетч-комедией о «русском Мистере Бине».
Главный герой, которого играет Мкртыч Арзуманян, — недотепа с всклокоченными волосами и потрепанным портфелем, в котором, кажется, есть все на свете — от бутерброда с колбасой до аквариума с золотой рыбкой. Каждая серия комедии рассказывает добрую и немного грустную историю из Гошиной жизни.
В шоу появятся также приглашенные звезды, в частности, Бари Алибасов, Сергей Глушко, Алексей Кортнев.
Премьера сериала «Гоша» состоится на телеканале «Супер» 25 января в 11.30.