Джордж Лукас встретился с Малышом Йодой

Маленькое зеленое существо из сериала Disney «Мандалорец», которое в сети прозвали Малышом Йодой, завоевало любовь фанатов «Звездных войн». В своем инстаграме автор шоу Джон Фавро поделился новым снимком с милым персонажем — его держит на руках создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас.
Неизвестно, архивная это фотография, или она сделана во время съемок второго сезона, которые уже идут.
Хотя никаких подробностей о связи персонажа с мастером ордена джедаев Йодой из оригинальных фильмов космической саги нет, известно, что Малыш относится к той же расе, что и Йода, и обладает Силой.
Йода — один из самых загадочных персонажей «Звездных войн», о его происхождении и прошлом очень мало информации, а у его расы даже нет названия. Джордж Лукас подчеркивал, что Йода должен оставаться загадкой, нераскрытой личностью. Именно поэтому появление в «Мандалорце» Малыша Йоды для многих фанатов франшизы стало большим сюрпризом. Многие начали гадать, получил ли Фавро «благословление» Лукаса.
Действие сериала «Мандалорец» разворачивается во вселенной «Звездных войн» после падения Империи и до появления Первого ордена. Главный герой — одинокий стрелок, мандалорец-наемник, путешествует по отдаленным уголкам галактики, пытаясь выжить в тех местах, где не действуют законы Новой республики. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти.