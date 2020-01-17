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17 января 2020, Esquire.ruновость

Джордж Лукас встретился с Малышом Йодой

Создатель сериала «Мандалорец» поделился любопытным кадром в соцсети
Малыш Йода из сериала «Мандалорец» | Источник: Legion-Media.ru

Маленькое зеленое существо из сериала Disney «Мандалорец», которое в сети прозвали Малышом Йодой, завоевало любовь фанатов «Звездных войн». В своем инстаграме автор шоу Джон Фавро поделился новым снимком с милым персонажем — его держит на руках создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неизвестно, архивная это фотография, или она сделана во время съемок второго сезона, которые уже идут.

Хотя никаких подробностей о связи персонажа с мастером ордена джедаев Йодой из оригинальных фильмов космической саги нет, известно, что Малыш относится к той же расе, что и Йода, и обладает Силой.

Йода в фильме «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Йода — один из самых загадочных персонажей «Звездных войн», о его происхождении и прошлом очень мало информации, а у его расы даже нет названия. Джордж Лукас подчеркивал, что Йода должен оставаться загадкой, нераскрытой личностью. Именно поэтому появление в «Мандалорце» Малыша Йоды для многих фанатов франшизы стало большим сюрпризом. Многие начали гадать, получил ли Фавро «благословление» Лукаса.

Малыш Йода, песня Лютика и другие самые смешные мемы 2019-го из кино

Действие сериала «Мандалорец» разворачивается во вселенной «Звездных войн» после падения Империи и до появления Первого ордена. Главный герой — одинокий стрелок, мандалорец-наемник, путешествует по отдаленным уголкам галактики, пытаясь выжить в тех местах, где не действуют законы Новой республики. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти.

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