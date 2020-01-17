Пенелопа Крус с сестрой на вручении кинопремии в Мадриде

В Мадриде состоялась церемония вручения премии Feroz Film Awards, триумфатором которой стала картина «Боль и слава» Педро Альмодовара. Драма получила шесть статуэток, победив, в том числе, и в номинации «Лучший драматический фильм». Вместе с режиссером на церемонии присутствовали его брат и продюсер картины Агустин Альмодовар, а также актеры, сыгравшие в ленте, — Пенелопа Крус, Хульета Серрано, Асьер Эчеандиа.
На вечере, кроме того, побывали сестра Пенелопы Крус Моника Крус, брат Марио Касаса Оскар Касас, Пастора Вега.
Главную роль сыграл Антонио Бандерас. За работу над картиной Бандераса номинировали на «Оскар». Сама лента также поборется за престижную награду в номинации «Лучший международный фильм».
Премия Feroz Film Awards задумывалась как испанский аналог «Золотого глобуса» и вручается с 2014 года деятелям кино и телевидения.