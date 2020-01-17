Пенелопа Крус с сестрой на вручении кинопремии в Мадриде

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В Мадриде состоялась церемония вручения премии Feroz Film Awards, триумфатором которой стала картина «Боль и слава» Педро Альмодовара. Драма получила шесть статуэток, победив, в том числе, и в номинации «Лучший драматический фильм». Вместе с режиссером на церемонии присутствовали его брат и продюсер картины Агустин Альмодовар, а также актеры, сыгравшие в ленте, — Пенелопа Крус, Хульета Серрано, Асьер Эчеандиа.

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На вечере, кроме того, побывали сестра Пенелопы Крус Моника Крус, брат Марио Касаса Оскар Касас, Пастора Вега.

«Боль и слава» рассказывает о кинорежиссере, который переосмысливает свою жизнь, пытаясь преодолеть творческий кризис и встречаясь с людьми из прошлого, которые не могут заполнить пустоту в его душе.

Главную роль сыграл Антонио Бандерас. За работу над картиной Бандераса номинировали на «Оскар». Сама лента также поборется за престижную награду в номинации «Лучший международный фильм».