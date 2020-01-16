Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок

Светлана Ходченкова продолжает съемки в спортивной драме «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова («Коробка»). В сети появились новые кадры с площадки.
Фильм расскажет историю противостояния двух лучших саблисток России, одна из которых давно находится на вершине славы, а другая неожиданно врывается в сборную и выигрывает турнир за турниром. Между героинями начинаются настоящие бои — как в спорте, так и в жизни.
Другие роли в картине исполняют Сергей Пускепалис, Софья Эрнст, Стася Милославская.
Премьера ленты состоится 26 марта 2020 года.