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16 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок

Драма «На острие» расскажет историю противостояния двух спортсменок
6
фотографий

Светлана Ходченкова продолжает съемки в спортивной драме «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова («Коробка»). В сети появились новые кадры с площадки.

Фильм расскажет историю противостояния двух лучших саблисток России, одна из которых давно находится на вершине славы, а другая неожиданно врывается в сборную и выигрывает турнир за турниром. Между героинями начинаются настоящие бои — как в спорте, так и в жизни.

Другие роли в картине исполняют Сергей Пускепалис, Софья Эрнст, Стася Милославская.

Премьера ленты состоится 26 марта 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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