Дочь Деппа и Лопез снялись для голливудского выпуска журнала

В преддверии церемонии вручения премии « Оскар » журнал Vanity Fair традиционно посвятил новый выпуск голливудским звездам, их мечтам и профессиональному пути. На обложке специального номера появились Эдди Мерфи , Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопез .

Что касается Дженнифер Лопез, в номинацию на «Оскар» она не попала, хотя критики ожидали, что роль в «Стриптизершах» позволит ей попасть в список претендентов на премию.