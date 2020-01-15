Дочь Деппа и Лопез снялись для голливудского выпуска журнала

В преддверии церемонии вручения премии «Оскар» журнал Vanity Fair традиционно посвятил новый выпуск голливудским звездам, их мечтам и профессиональному пути. На обложке специального номера появились Эдди Мерфи, Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопез.
Другими героями спецвыпуска стали, в частности, Лора Дерн, Флоренс Пью, Тайка Вайтити, Маргарет Куэлли, Аквафина, Уиллем Дефо, Лили-Роуз Депп, Остин Батлер, Бини Фелдштейн, фильмы с участием которых стали наиболее яркими и обсуждаемыми событиями минувшего года: «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Король», «Маяк», «Брачная история», «Прощание».
Фотографам позировал также Антонио Бандерас, который в этом году поборется за «Оскар» в категории «Лучший актер». Его номинировали на престижную премию за роль в фильме «Боль и слава» Педро Альмодовара. Конкурентами Бандераса в борьбе за главную кинонаграду стали Хоакин Феникс, Джонатан Прайс, Леонардо ДиКаприо и Адам Драйвер.
Одной из вероятных претенденток на звание лучшей актрисы называют героиню обложки голливудского выпуска, Рене Зеллвегер. Она воплотила на экране легендарную Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди». Другими номинантками в этой категории стали Шарлиз Терон, Синтиа Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан.
Что касается Дженнифер Лопез, в номинацию на «Оскар» она не попала, хотя критики ожидали, что роль в «Стриптизершах» позволит ей попасть в список претендентов на премию.
92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе без ведущего.