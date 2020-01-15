Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
10 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» онлайн

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
15 января 2020, Кино Mail.ruновость

Дочь Деппа и Лопез снялись для голливудского выпуска журнала

Специальный номер приурочен к 92-й церемонии вручения премии «Оскар»
Во время загрузки произошла ошибка.

В преддверии церемонии вручения премии «Оскар» журнал Vanity Fair традиционно посвятил новый выпуск голливудским звездам, их мечтам и профессиональному пути. На обложке специального номера появились Эдди Мерфи, Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопез.

Другими героями спецвыпуска стали, в частности, Лора Дерн, Флоренс Пью, Тайка Вайтити, Маргарет Куэлли, Аквафина, Уиллем Дефо, Лили-Роуз Депп, Остин Батлер, Бини Фелдштейн, фильмы с участием которых стали наиболее яркими и обсуждаемыми событиями минувшего года: «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Король», «Маяк», «Брачная история», «Прощание».

Фотографам позировал также Антонио Бандерас, который в этом году поборется за «Оскар» в категории «Лучший актер». Его номинировали на престижную премию за роль в фильме «Боль и слава» Педро Альмодовара. Конкурентами Бандераса в борьбе за главную кинонаграду стали Хоакин Феникс, Джонатан Прайс, Леонардо ДиКаприо и Адам Драйвер.

Во время загрузки произошла ошибка.
ДиКаприо или Джокер? Кто должен победить на «Оскаре 2020»

Одной из вероятных претенденток на звание лучшей актрисы называют героиню обложки голливудского выпуска, Рене Зеллвегер. Она воплотила на экране легендарную Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди». Другими номинантками в этой категории стали Шарлиз Терон, Синтиа Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Дженнифер Лопез, в номинацию на «Оскар» она не попала, хотя критики ожидали, что роль в «Стриптизершах» позволит ей попасть в список претендентов на премию.

Во время загрузки произошла ошибка.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе без ведущего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Флоренс Пью
Florence Pugh
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
50-летняя Рене Зеллвегер хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс
99 р.
Боль и слава
Пак Со-дам
Park So-dam
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
Маргарет Куэлли
Margaret Qualley
Бини Фелдштейн
Beanie Feldstein
«Оскар 2020»: все номинанты премии
Тайка Вайтити
Taika Waititi
Дженнифер Лопез
Jennifer Lopez
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Стриптизерши
Да’Вин Джой Рэндольф
Da'Vine Joy Randolph
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Оакс Фигли
Oakes Fegley
Аквафина
Awkwafina
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Роман Гриффин Дэвис
Roman Griffin Davis
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
Остин Батлер
Austin Butler
Маяк
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
Лили-Роуз Депп
Lily-Rose Depp
Джуди
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Маленькие женщины
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Познера наградят за мужество и профессионализм
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Лора Дерн
Laura Dern
Брачная история
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Названа лучшая актриса десятилетия
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
«Золотой глобус 2020»: Лопез, Питт и остальные номинанты премии
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если ему не дадут «Оскар»
Кинокритики США назвали лучший фильм года
Лолита, Бузова, Лещенко на премии музыкального канала
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра
Лопез, Турман и другие звезды на вручении Gotham Awards
Ходченкова, Петров, Козловский на вручении премии в Лондоне
Сериал с Шукшиной и Серебряковым наградили премией «Эмми»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Дженнифер Лопез утверждает, что за «Стриптизерш» ей не заплатили
Арбенина и Басков на пресс-завтраке премии «Золотой граммофон»
От Зендаи до Портман: звезды на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Зрители назвали Зендаю актрисой года
Звезды сериала «Друзья» воссоединились на премии в Лос-Анджелесе
Бандерас с дочкой, Терон, Кидман на кинопремии в Голливуде
Лопез, Йоханссон, Лорен: звезды и легенды на почетном «Оскаре»
Режиссер нового фильма о Торе пообещал «удвоить безумие»
Лопез вышла на красную дорожку на съемках фильма «Женись на мне»
Я — легенда: актрисы, сыгравшие великих кинозвезд трудной судьбы
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
Скарлетт Йоханссон представила «Кролика Джоджо» в Лос-Анджелесе
Всех и сразу: актеры, сыгравшие много ролей в одном фильме
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
На «Оскар»: 9 неожиданно мощных ролей актеров в фильмах 2019
Лопез снимается в комедии «Женись на мне»: фото с площадки
Бандерас воспроизвел знаменитый мем и удивился его популярности
Барановская, Кудрявцева, Стриженовы на вручении «вечерней» ТЭФИ 2019
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
Лили-Роуз Депп и Шаламе представили совместный фильм
Стало известно, какой русский фильм попробует завоевать «Оскар»
Триумф «Игры престолов», слезы, овации: как прошла «Эмми 2019»
Новости
Стало известно, кто исполнит главную песню в фильме о Бонде
50-летняя Рене Зеллвегер хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит темнокожий режиссер
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
«Оскар 2020»: все номинанты премии
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Сальма Хайек рассказала о нападении обезьяны на съемках «Фриды»
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Назван лучший турецкий актер
СМИ: «Челюсти» Стивена Спилберга получат ремейк
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Бузова представила нового ведущего «Дома 2»
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Начались продажи обновленной Lada 4x4 (фото) У внедорожника 10 версий, самая доступная стоит 553 900 рублей
Дети
Лекарство от грусти: 50 фотографий для хорошего настроения Посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых: листайте галерею до конца
Леди
Саша Савельева показала, как носить шубу с ремнем Звезда примерила дерзкий образ.
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь